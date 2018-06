Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici

“Nel pieno centro di Milano, in piazzale Cadorna, un 26enne è stato brutalmente aggredito e rapinato da tre nordafricani, mentre si trovava a bordo del bus sostitutivo della linea rossa” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Alla giovane vittima faccio i miei auguri di pronta guarigione. Evidentemente – prosegue – i controlli delle forze dell’ordine non sono ancora sufficienti a garantire la sicurezza dei milanesi. Il Comune prenda seri provvedimenti in questo senso: prendere i mezzi pubblici in centro a Milano non può in alcun modo rappresentare un rischio per gli utenti”.