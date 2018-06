Bonola – Un minorenne e quattro egiziani arrestati durante controlli antidroga

Milano 1 Giugno – Un minorenne italiano e quattro egiziani sono stati arrestati dalla polizia il 29 maggio durante controlli antidroga in zona Bonola in due distinti interventi. Nel primo è stato arrestato un 17enne e denunciato in stato di libertà un altro 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in via Ugo Ojetti, nei pressi di una scuola media. Su uno dei due minorenni sono state trovate alcune dosi di hashish e alcune banconote nascoste all’interno di un borsello, mentre il secondo è stato trovato in possesso di 400 euro.

Nel secondo intervento sono stati arrestati quattro egiziani, tra i 19 e i 22 anni, che hanno utilizzato un appartamento in via Filippo Abbiati come base logistica. Sono stati colti in flagranza a confezionare dosi di cocaina. Nella perquisizione sono state trovate anche numerose banconote, circa 2000 euro, frutto dell’attività illecita.(Askanews)