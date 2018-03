Al di fuori delle strisce blu le multe fatte dagli ausiliari sono illegittime

Milano 11 Marzo – Da mesi sostengo che gli ausiliari del traffico o quelli ATM non possono fare multe se non negli spazi della sosta dati loro in concessione, cioè le righe blu oppure sulle corsie preferenziali utilizzate dei mezzi ATM. Il Codice della Strada è chiarissimo all’articolo 12.

Ma da quando governa la sinistra il Comune di Milano ha una fissa: penalizzare in tutti i modi gli automobilisti e fare cassa tramite loro. Cosi ha dato ordine ad ATM di utilizzare i suoi 130 ausiliari del traffico per fare multe ovunque: marciapiedi, zone per il carico e scarico, stalli per le moto etc.

Le Giunte di sinistra insomma pur di incassare non esitano a interpetrare le norme a loro favore e in danno dei cittadini che loro considerano sudditi a cui tutto si può imporre anche contra legem.

Così, pur essendo chiarissimo che il Codice della Strada consentiva agli ausiliari di fare multe solo sulle zone sosta date in concessione ad ATM, attraverso un atto di rango inferiore, un decreto del Sindaco Sala, si è preteso di far diventare pubblici ufficiali al pari dei Vigili Urbani dei semplici accertatori. L’ennesima furbata è stata però contestata da un cittadino che tramite l’Avvocato Fabio Previti ha avuto giustizia.

Con sentenza n 1722 del 27 febbraio 2018 del Giudice di pace Milenca Saldarelli si è stabilito che gli ausiliari del traffico non sono legittimati a fare multe dove pare a loro.

Questo atteggiamento illegittimo in danno degli automobilisti rischia di costare milioni al Comune per i ricorsi persi. Sono 730.000 le multe comminate dagli ausiliari nel 2016 e molte sono illegittime.

Intanto a nome di Forza Italia ho riinviato la diffida ad ATM a sospendere la emissione di sanzioni fuori da strisce blu e preferenziali da parte dei suo ausiliari.