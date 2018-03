Pierluigi Bersani, perché il suo voto rischia di essere annullato

Milano 5 Marzo – Rischia di essere annullato il voto espresso da Pierluigi Bersani. Il dirigente di LeU è stato protagonista di un imbarazzante siparietto nel seggio vicino casa sua, a Piacenza. Uscito dalla cabina elettorale, Bersani ha infilato da solo le schede nelle urne, ignorando la novità di queste elezioni Politiche che prevedono lo strappo del talloncino con il bollino antifrode.

Come riporta l’Ansa, uno scrutatore ha provato a fargli notare che non doveva essere lui a imbucare le schede e ha poi tagliato corto: “Vabbè è lo stesso, mi scusi. Lo togliamo dopo”. In realtà però il voto di Bersani potrebbe non avere validità, visto che il codice rimasto attaccato alla sua scheda potrebbe rendere riconoscibile la volontà dell’elettore, come vietato dalla legge. Il lavoro è ora nelle mani dei rappresentanti di lista e soprattutto del presidente della sezione. (Libero)