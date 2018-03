Accoltellamento da McDonald’s a Milano: arrestati due 20enni egiziani, incastrati dalle telecamere

Milano 4 marzo – Erano stati immortalati dalle telecamere subito dopo l’aggressione a un cliente del McDonald’s nella centralissima Galleria Ciro Fontana, a pochi passi dal Duomo, lo scorso 2 dicembre e tre giorni fa sono stati arrestati dalla polizia di Milano. Si tratta di due ventenni egiziani, con precedenti per rapina aggravata dall’uso di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. Avrebbero agito in concorso con altre persone al momento non identificate. Per loro l’accusa è di lesioni gravissime aggravate dall’uso di armi.

L’episodio era accaduto di sabato sera, intorno alle 20.45. Il gruppo di nordafricani aveva occupato dei tavoli dando fastidio ai clienti e in particolare a un ragazzo albanese di 29 anni, fumando anche marijuana all’interno del McDonald’s. Quando il ragazzo della security ha chiesto al gruppo di uscire, loro hanno cominciato a fare ancora più chiasso, a ridere e a urlare tra i clienti. Solo dopo un po’ si erano decisi a scendere dalle scale verso l’uscita. Una volta fuori dal locale, la banda non era andata via, ma aveva aspettato che il 29enne albanese uscisse e lì era iniziato il pestaggio: pugni e calci, al volto e in pancia. E alla fine una coltellata, alle spalle, lo ha fatto crollare a terra. Poi, in un attimo, tutti sono spariti. (Repubblica)