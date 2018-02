Alcune proposte per il fine settimana

Milano 24 Febbraio – THE NEXT GREEN TALENTS Palazzo Morando ospita il progetto di Vogue Italia a sostegno dei designer eco-sostenibili: in mostra le creazioni di giovani creativi internazionali insieme a talk con alcuni dei protagonisti del fashion etico. Ingresso libero

BOREALI – Per il quarto anno consecutivo l’editore Iperborea porta al Teatro Franco Parenti il mondo della letteratura, della musica, della cultura nord europee: dal 22 al 25 febbraio film, musica e incontri con gli autori

LUCIO FONTANA AMBIENTI/ENVIRONMENTS – Ultimo weekend all’Hangar Bicocca per la mostra dedicata a Lucio Fontana, che vede ricostruiti nove Ambienti Spaziali e due Interventi Ambientali progettati dall’artista negli anni ‘60

VIVALDI AL MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI L’Orchestra Barocca della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado torna al Castello Sforzesco per un concerto dedicato al Maestro del Barocco, con concerti e arie per soprano e archi

QUELLO CHE NON HO – Neri Marcorè sul palco degli Arcimboldi per un affresco teatrale scritto e diretto da Giorgio Gallione: le canzoni di De André sono il filo conduttore per un racconto del nostro presente

PALAZZINA LIBERTY IN MUSICA Tre appuntamenti per il weekend dal Settecento Milanese nei gorgheggi del soprano Gemma Bertagnolli al pianismo di Rachmaninov, il “Tataro”, raccontato da Piero Rattalino, per arrivare alla “poesia sonora” di Davide Anzaghi e Giusy Caruso

IL CINEMINO – In via Seneca, 6 è stato aperto un nuovo spazio per la programmazione cinematografica di qualità, nel quartiere di Porta Romana: film inediti, documentari, cortometraggi, cult movie e proiezioni per famiglie Informazioni 02. 35948722