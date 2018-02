Torino: guerriglia al corteo degli antagonisti contro CasaPound

Milano 23 Febbraio – Guerriglia e sassaiola nel centro di Torino al corteo contro CasaPound. Gruppi di manifestanti hanno divelto le recinzioni di un cantiere stradale vicino alla stazione ferroviaria di Porta Susa e hanno raccolto pietre scagliandole contro le forze dell’ordine. Rovesciati cassonetti dei rifiuti.

La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni, cercando di disperdere i manifestanti che si sono diretti verso corso Inghilterra, dove si trova la stazione dei terminal dei bus. Una manifestante è stata bloccata dalla polizia.

In precedenza, i manifestanti erano arrivati a ridosso del cordone delle forze dell’ordine su corso Vittorio Emanuele per tentare di raggiungere l’albergo in cui si teneva un comizio elettorale di Simone Di Stefano. Al tentativo di forzare il blocco la polizia ha risposto con idranti e una brevissima carica di alleggerimento. Al corteo hanno partecipato centinaia di persone sotto la pioggia. La manifestazione è partita dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Un gruppo di manifestanti ha lanciato bottiglie e grossi petardi con le forze dell’ordine e ha rovesciato cassonetti dei rifiuti per sbarrare la strada. La polizia ha risposto con il getto degli idranti. In tutto, sono circa quattrocento i manifestanti che sono scesi per le strade del centro di Torino giovedì sera per protestare contro la presentazione dei candidati e del programma elettorale di CasaPound, prevista alle 21 nella sala conferenze dell’Hotel Ambassador.

“Alle idee si risponde con idee mai con violenza – ha detto in serata il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le tensioni degli ultimi giorni – Nell’Italia che ho in testa io la polizia si occupa degli spacciatori non dei figli di papà. Sabato pomeriggio in piazza Duomo a Milano la polizia e i carabinieri saranno tranquilli perché io condanno la violenza da ogni parte arrivi”. (Blitzquotidiano)