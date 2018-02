Via Padova: litigano per motivi di gelosia, due feriti di cui uno grave

Milano 22 Febbraio – Due fermi per tentato omicidio sono stati eseguiti dalla polizia in un appartamento di via Padova a Milano. Secondo le prime informazioni, i fermati sono due sudamericani trovati feriti nella casa dopo aver litigato, pare, per motivi di gelosia. I due ora si trovano in ospedale. Uno è grave, è arrivato in codice rosso.

Secondo la ricostruzione della polizia, alla base del ferimento c’è una relazione finita male. I fermati sono un transessuale di 30 anni e un giovane di 22, entrambi peruviani e senza documenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due avevano una relazione terminata due settimane fa per volere del 22enne. Ieri sera il 30enne, che si fa chiamare Serafina, nel tentativo di rientrare in contatto con il suo compagno, ha risposto a un annuncio pubblicato dal connazionale su un social network fingendo di essere un cliente interessato a una prestazione.

Il 22enne è caduto nel tranello e lo ha invitato nel suo appartamento in via Padova. Nonostante la conoscenza, grazie al trucco e a una parrucca diversa dal solito, il 22enne non ha riconosciuto Serafina e così c’è stato un approccio sessuale. Dopo un po’, però, ha scoperto che si trattava dell’ex ed è scoppiata una lite. A quel punto Serafina ha afferrato un coltello e ha ferito il 22enne con un fendente che ha raggiunto il rene. Seppur ferito in maniera grave, quest’ultimo è riuscito a rispondere con una coltellata alla schiena del 30enne che si stava allontanando.

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri condomini. La polizia ha trovato Serafina seduta sulle scale con un coltello accanto. Sono stati entrambi accompagnati in ospedale: il primo ferito è in prognosi riservata al San Raffaele.(Repubblica)