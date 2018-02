Come ottenere lo sconto e risparmiare per bollette di luce e gas

Milano 22 Febbraio – C’è un modo per ottenere lo sconto su luce e gas? Di fatto sfruttando i bonus 2018 si può risparmiare qualcosa.

Per quanto riguarda il bonus luce, si tratta di uno sconto sulla bolletta per tutte quelle famiglie che hanno un Isee sotto gli 8,107,50 euro all’anno. La stessa soglia arriva a 20mila euro se nella famiglia di fatto con tre figli a carico c’è un reddito di 20mila euro. La richiesta per ottenere lo sconto va presentata al Comune di residenza oppure presso un Caf, come ricorda il Corriere. Il modulo di fatto può essere scaricato sul sito dell’Area, l’Autorità di Regolazione per Enregia Reti e Ambiente.

Agevolazioni anche sulla bolletta del gas. Le regole per il bonus sulla bolletta del gas sono di fatto le stesse che sono previste per il bonus luce. Il bonus viene erogato per il clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura del gas per l’abitazione di residenza. Ma a quanto ammonta il risparmio utilizzando i bonus? Per quanto riguarda il gas il risparmio è circa del 15 per cento, mentre per l’energia elettrica si arriva anche al 30 per cento.

Luca Romano (Il Giornale)