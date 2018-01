Colpito da tubo, operaio ferito alla testa a Milano

Milano 20 Gennaio – Un operaio di 47 anni è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico provocato da un tubo in acciaio che lo ha colpito mentre lavorava all’interno di un cantiere in via Condino, nella zona Sud di Milano.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 di ieri , l’uomo è stato ferito alla testa dal tubo che avrebbe dovuto essere fissato al suolo per realizzare successivamente una gabbia metallica. E’ stato accompagnato alla clinica Humanitas di Rozzano in condizioni serie ma non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia.(Ansa)