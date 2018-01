RAI: 50 posti per diplomati e laureati

Milano 17 Gennaio – La RAI, Radiotelevisione Italiana, è la società del servizio pubblico radiotelevisivo che realizza canali radiofonici, televisivi, satellitari, su piattaforma digitale terrestre. La società è strutturata in diverse aree: quella editoriale radiofonia, quella editoriale TV e quella editoriale nuovi media che sviluppano e realizzano i programmi ed i canali televisivi radiofonici, satellitari e su piattaforma digitale terrestre e nuovi media; l’area di staff che controlla l’efficienza gestionale, economica ed operativa dell’azienda infine l’area commerciale che costituisce il punto di riferimento per la realizzazione della strategia multimediale, digitale e commerciale dell’azienda. Per il nuovo anno la Rai ha bandito un concorso per la selezione di 50 nuovi profili da assumere nelle sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. Ecco nello specifico quali sono i profili ricercati da Rai: 40 diplomati … continua