Milano 16 gennaio – (ANSA) – – Momenti di paura questo pomeriggio in via della Ferrera, a Milano, quando l’insegna del supermercato Simply è andata a fuoco a causa di un corto circuito. Dipendenti e clienti sono usciti in strada alla vista del fumo che ha iniziato a essere visibile attorno alle 17.30. I vigili del fuoco, ancora sul posto, hanno spento le fiamme e la situazione è giudicata sotto controllo. Non si registrano feriti o intossicati.