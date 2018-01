Manager svizzero scomparso trovato morto in appartamento a Milano, nessun segno di violenza

Milano 10 Gennaio – Non presenta nessun segno evidente di violenza il corpo di Enrico Maccari, il manager di 55 anni originario di Lecco ma residente a Giubiasco, nel Canton Ticino, scomparso dal giorno di Natale. Il cadavere dell’uomo è stato trovato ieri pomeriggio sotto una coperta all’interno di un bilocale di Via Fratelli Pozzi 1, all’angolo con Viale Monza, in zona Turro-Gorla, alla periferia Nord di Milano, non lontano dal luogo dove, il 29 dicembre scorso, era stata rintracciata la sua auto. Nell’appartamento vive un transessuale che al momento risulta irreperibile e che gli inquirenti della Squadra Mobile coordinati dal pm Valeria Sottosanti non sono ancora riusciti a rintracciare. Così come non è stata ancora trovata la nuova compagna della vittima, una cittadina francese originaria del Camerun.

A lanciare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, è stata un’amica del transessuale affittuario del bilocale. La donna ha chiamato la polizia dopo essere entrata nell’appartamento e aver trovato il cadavere di Maccari in avanzato stato di decomposizione. L’uomo sarebbe dunque morto da diversi giorni, sicuramente più di due. Maggiore chiarezza su cause e orario del decesso arriveranno dall’autopsia prevista nei prossimi giorni. Il magistrato titolare delle indagini (il fascicolo verrà formalmente aperto nelle prossime ore) ha anche disposto una serie di accertamenti tossicologici per verificare se l’uomo, prima di morire, avesse assunto droghe o altre sostanze. (Askanews)