Primo appuntamento del Nuovo Anno con Vespri d’Organo

Milano 7 Gennaio – Vespri d’organo in Duomo, il 13 Gennaio la Sinfonia per Organo n°5 di Widor interpretata da Karol Mossakowski.

Come una vivace cascata di cristalli di ghiaccio, note in stile francese echeggiano fra le navate della Cattedrale. In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale, ogni secondo sabato del mese, è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno una “intonazione spirituale” all’ascolto. Protagonista del programma per questo primo evento musicale del Nuovo Anno sarà la Sinfonia per Organo n° 5 di Charles-Marie Widor. Pubblicata nel 1879, questa Sinfonia propone una nuova forma melodica dove un tema pieno di energia e forza spirituale si esprime nell’equilibrio fra pedali e tastiera in un perpetuo e brillante fluttuare di note e movenze. Interprete di questa stupefacente composizione per Organo sarà Karol Mossakowski, giovane maestro di origine polacca e talento nell’improvvisazione, che attualmente insegna al Conservatorio Hector Berlioz di Parigi.

Sabato 13 Gennaio – ore 16.30 – KAROL MASSAKOWSKI – Charles-Marie Widor (1844-1937)

Symphonie pour orgue N° 5

Allegro vivace -Allegro cantabile -Andantino quasi allegretto -Adagio – Toccata

Karol Mossakowski, nato in Polonia nel 1990 da una famiglia di musicisti, inizia gli studi musicali con il padre e successivamente entra al “Poznań Music Academy” dove studia organo con Elżbieta Karolak e Jarosław Tarnawski. Nel 2011 viene ammesso al “Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse” di Parigi nella classe di interpretazione, studiando con Olivier Latry e Michel Bouvard, e nel 2013 nella classe di improvvisazione, studiando con Thierry Escaich, Philippe Lefebvre e László Fassang, e armonia con Fabien Waksman. È vincitore di diversi concorsi organistici internazionali: Primo Premio al IVth Feliks Nowowiejski International Organ Competition in Polonia nel 2010, Primo Premio al Prague Spring International Organ Competition nel 2013, Primo Premio e Premio del pubblico al Grand Prix Jean-Louis Florentz Competition ad Angers nel 2015 il Primo Premio e il Premio del pubblico al Grand Prix André Marchal Improvisation Competition a Biarritz nello stesso anno. Nel 2012 ha ricevuto una borso di studio dalla Fondation de France. Nel 2014-15 è stato Young Artist in Residence presso la Cattedrale di San Luigi a New Orleans (USA) dove ha svolto attività concertistica e didattica. Nel 2016 si è aggiudicato il Primo Premio ex equo al Grand Prix di Chartres, concorso ritenuto tra i più importanti nel panorama organistico internazionale. Dal gennaio 2017 insegna organo e improvvisazione al Conservatorio Hector Berlioz di Parigi.

L’ingresso per i fedeli avverrà come di consueto liberamente dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II)

Tel. +39.02.36169221 – 02.36169222 – press@duomomilano.it – www.duomomilano.it