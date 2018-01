Aperitivo Fashion

Milano 4 Gennaio – L’Italia, e Milano in particolare, sono conosciuti a livello internazionale per la moda e lo shopping, e sono la destinazione principale nel settore dello shopping turistico.

La “Associazione Russa Personal Shopper” in Italia, è uno strumento di marketing che offre ai turisti russi una gamma completa di servizi: personal shopper, consulenti d’immagine, organizzazione di momenti di relax e shopping oltre ad essere un’organizzazione che da un lato cerca di aumentare la professionalità dei personal shopper russi in tutte le città italiane, dall’altro lato garantisce servizi ai clienti privati e aziende. Fondatrice dell’associazione è la personal shoper Lilia Ticec.

La Comunità Russa di Milano-Lombardia – ARS è stata fondata nel 1979 da cittadini dell’allora URSS residenti in Italia come un’associazione culturale, di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro.

L’Italia del nord tradizionalmente svolge un ruolo attivissimo nella cooperazione con la Russia e i due paesi sono legati da una ricca storia, anche nel campo della cultura, tradizioni e dell’arte. Contribuendo allo sviluppo della cooperazione tra due paesi, l’Associazione Comunità Russa di Milano – ARS sviluppa iniziative comuni con enti e organismi governativi e non governativi, diretti a migliorare i rapporti tra l’Italia e la Russia; promuove progetti internazionali per la gioventù sull’interculturalità, sulla solidarietà, sulla tolleranza e sul patrimonio storico dell’immigrazione russa in Italia; contribuisce ad una migliore integrazione dei connazionali e dei loro familiari nella società europea; riunisce persone di estrazione o formazione culturale russa che aspirano a mantenere e sviluppare i legame con il proprio paese di origine, lingua, cultura, costumi e tradizioni. Рresidente della Comunita’ russa Milano-Lombardia è Elena Kupetskova.

Le due associazioni, al fine di continuare nella loro missione, hanno organizzato per il 5 Gennaio p.v. presso la boutique-showroom Lamari Woman Store, in via Cappellini a Milano, un vero e proprio aperitivo fashion in cui far dialogare moda, arte, design.

Partner della serata sarà TID The Interior Design che presenterà una selezione di prodotti di design realizzati in serie limitata. Verranno presentate le creazioni dei designer emergenti come Gaetano Pollici, Amira di Transilvania, Massimo Sirelli, Adriana Lohmann Lighting Design e Blueclaire.

Un aperitivo Fashion che inizierà con la presentazione delle due Associazioni per avere la possibilità di conoscerle e scoprire le loro mission, quali saranno gli eventi futuri Ognuno di voi avrà e, eventualmente, avere l’opportunità di divenire membri attivi, partner o sponsor delle nostre iniziative.

Durante la serata ci sarà la possibilità di acquistare nella boutique “LAMARI WOMAN STORE” oggetti, accessori e abiti. I personal shopper daranno consigli di stile e aiuteranno i visitatori a scegliere il look perfetto; il visagista darà anche consigli sul make up. Lo sponsor dell’evento, MOSSI Aziende Agricole Vitivinicole Srl, farà degustare al pubblico presente i suoi migliori vini.