Barona: travolto mentre attraversa sulle strisce, 61enne muore in ospedale

Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118 con un’automedica ed un’ambulanza. Il sessantunenne è stato portato in codice rosso, in coma, al vicino ospedale San Paolo, ma poi è deceduto mentre si trovava nel nosocomio. In via Voltri anche la polizia e la polizia locale per i rilievi dell’incidente. (Milanotoday)