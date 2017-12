Lombardia dà l’ok per Città Salute a Sesto.

Milano 30 dicembre – “Oggi compiamo un importante passo avanti per la realizzazione della Città della salute e della ricerca”: così il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha commentato la delibera di Giunta riguardante la cessione dei terreni ex Falck dal Comune di Sesto San Giovanni a Regione Lombardia. Su quei terreni sorgerà la futura Città della Salute, tra i più importanti investimenti in Europa nel campo della sanità e della ricerca. “Oggi diamo un’accelerata all’iter – ha aggiunto Maroni -. Consentirà a Infrastrutture Lombarde di firmare il contratto di concessione per l’avvio nel 2018 della costruzione degli edifici di una delle più grandi e qualificate realtà sanitarie pubbliche d’Europa”. La delibera è stata approvata dalla Giunta regionale di concerto con gli assessori Viviana Beccalossi (Territorio) e Giulio Gallera (Welfare).(ANSA).