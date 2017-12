Via Padova e Trotter priorità Municipio 2. Partiti i lavori per sicurezza delle aree verdi

Milano 27 Dicembre – “Il Municipio 2 ha portato un bel dono natalizio ai cittadini di via Padova”, comunicano Samuele Piscina, Presidente e Marzio Nava, Assessore al Verde.

“In questo anno e mezzo di mandato la Giunta municipale ha concentrato molte energie per ristabilire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree verdi di via Padova. Proprio intorno al Trotter sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione del Trotterino di via Giacosa, un giardinetto esterno al parco lasciato in mano a delinquenti, ubriachi e spacciatori. I lavori, completamente finanziati dal Municipio con una cifra che si aggira sui 20.000€, prevedono in primis la rimozione della siepe che circondava l’area verde e che nascondeva alle Forze dell’Ordine ogni azione illegale, sostituendola con una recinzione metallica bassa a funzione di parapetto che permetterà una visuale migliore. Inoltre verrà realizzata un’area cani, richiesta dai cittadini per supplire all’impossibilità di recarsi dentro al parco Trotter in orari diversi da quelli di apertura e che potrà permettere la creazione di un forte presidio di persone perbene”.

“A questo intervento seguiranno a inizio 2018 i lavori di realizzazione della cancellata del giardino di via Padova angolo via Mosso, già deliberati 1 anno e mezzo fa dal Municipio e ostacolati in ogni modo dai continui ritardi causati dall’Assessorato comunale. Quest’area, ormai famosa alla cronaca, è oggetto di spaccio di stupefacenti, prostituzione e delinquenza. La recinzione, anch’essa finanziata dal Municipio 2 per una cifra attorno ai 45.000€, permetterà la chiusura del giardino strappandolo alla criminalità e al degrado durante le ore notturne e la contestuale unificazione al Trotter consentirà un più costante presidio dell’area”.

“I due interventi sono stati finanziati, insieme ad altri già conclusi o in via di progettazione, grazie ai 100.000€ annui concessi dal Comune di Milano al Municipio per la Manutenzione straordinaria del verde. Una cifra irrisoria se messa a confronto con le grandi disponibilità del Comune per la MS del verde e con i numerosi interventi che devono essere realizzati nel nostro Municipio. Auspichiamo che in futuro l’Amministrazione comunale diventi meno centralista e ci riconosca almeno i fondi necessari per attuare i pochi poteri che ci vengono concessi. “Il Municipio 2 però non si ferma qui. Abbiamo più volte chiesto al Sindaco tramite l’Assessore Lepore di trasferire il comando della Polizia Locale di zona dentro al parco Trotter, ma a oggi non abbiamo ricevuto un riscontro positivo. Siamo fortemente convinti che il trasferimento del comando da via Settala a via Padova permetterebbe un lavoro migliore da parte dei nostri agenti e la risoluzione di molti problemi di sicurezza”.

“Intanto questi interventi – concludono i due esponenti della Giunta- dimostrano quanto il Municipio a guida centrodestra sia attento all’aspetto della sicurezza e della riqualificazione in via Padova, area abbandonata per anni dalla sinistra. Due punti fondamentali del nostro programma elettorale che vengono portati a compimento”.