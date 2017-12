Ucciso con una coltellata alla gola nel suo box.

Milano 25 dicembre – Un cinquantaquattrenne, Michelangelo Redaelli, è stato trovato morto nel suo box, nella tarda serata di sabato, a Solaro (Milano) in via Parini. Ad ucciderlo un profondo taglio alla gola, provocato presumibilmente con un grosso coltello. Single, precedenti per spaccio, viveva al piano terra di una palazzina da solo. Il cadavere è stato trovato da carabinieri e vigili del fuoco. Sull’omicidio indagano i militari della compagnia di Desio (Monza), coordinati dalla Procura di Monza.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni amici della vittima che, dopo una cena alla quale non si è presentato e inutili tentativi di raggiungerlo al telefono, si sarebbero insospettiti dando l’allarme. A quanto si è appreso la porta di casa dell’uomo era socchiusa, cellulare e chiavi erano poggiati su un tavolino. Dopo aver controllato che non si fosse sentito male in casa, carabinieri e vigili del fuoco sono scesi a esaminare il garage, dove hanno trovato il cadavere.(Ansa)