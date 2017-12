Lite tra due badanti ubriachi: uno è ora ferito grave, l’altro è stato arrestato

Milano 25 dicembre – Un cittadino dello Sri Lanka di 48 anni è stato accoltellato, ed è in ospedale in pericolo di vita, nel corso di una lite con un connazionale accaduta la notte scorsa in un appartamento in via dall’Ongaro a Milano. Sono stati i vicini, che hanno sentito delle urla, a chiamare i carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile, che hanno ricostruito la lite verificatasi nell’appartamento di un anziano italiano che i due assistevano come badanti.

L’assistito è un uomo costretto a letto e in condizioni di salute critiche, che non ha assistito ai fatti. L’accoltellatore, 53 anni, che al momento dell’intervento dei militari era in casa, ubriaco, è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato nel carcere di San Vittore. L’arma, un grosso coltello, è stata trovata sotto il materasso di una delle camere da letto. Probabilmente la lite si è accesa per futili motivi accentuati dall’abuso di alcol da parte dell’aggressore. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri dal Nucleo operativo della Compagnia Porta Monforte.(Repubblica)