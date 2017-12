Luminarie a rischio incendio, giocattoli pericolosi: sequestri per 800mila euro in via Sarpi

Milano 24 Dicembre – Luminarie a rischio corto circuito, alberi di Natale a rischio incendio e cappellini di Babbo Natale infiammabili. L’elenco di articoli regalo, giocattoli e merce varia sequestrato dalla Polizia locale è lungo ed eterogeneo. Il maxi sequestro di merce contraffatta e di giocattoli e altri articoli pericolosi è scattato in seguito a due operazioni effettuate il 25 ottobre scorso e il 19 dicembre, partendo da controlli effettuati in via Paolo Sarpi e in Stazione Centrale, e risalendo quindi lungo la filiera della distribuzione. I depositi della merce erano sempre in zona Paolo Sarpi, ma anche a Thezzano sul Naviglio. In tutto sono stati sequestrati 333mi1a pezzi sequestrati, per un valore complessivo stimato intorno agli 800 mila euro. I titolari delle attività commerciali, tutti di nazionalità cinese, oltre a non essere in regola con la normativa fiscale, sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione, frode in commercio, immissione sul mercato di giocattoli privi del marchio comunitario. 80 mila euro il conto totale delle sanzioni amministrative comminate dagli agenrti della polizia Locale. L’operazione del nucleo anti-abusivismo della Polizia locale è staata condotta con la collaborazione di Camera di commercio e dell’Agenzia delle dogane. «Questo è il sistema Milano- ha detto l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza -, dove le istituzioni lavorano insieme con comuni obiettivi e superando anche le rigidità burocratiche per il bene del cittadini». In particolare sono stati sequestrati 40 chilometri di luminarie (suddivisi in 135 mila pezzi), 28mila cappellini di Babbo Natale infiammabili e 200 alberi di Natale, anch’essi realizzati con materiale infiammabile. 6.400 invece i giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, perché contenenti ad esempio batterie con cadmio, piombo e mercurio. «E importante far capire ai consumatori che non bisogna comprare merce contraffatta perché è pericolosa per la salute – ha detto il comandante della Polizia locale Marco Ciacci – e rilascia sostanze tossiche nocive per la salute di chi le compra».

Simone Marcer (Avvenire)