Liste attesa, regione: al via il piano da 61milioni per 3,5 milioni di visite aggiuntive

Sessantuno milioni di euro per finanziare oltre 3,5 milioni di prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale in tutta la Lombardia. È questa la quota principale del pacchetto da 91 milioni di euro approvato lunedì dalla Giunta regionale per rafforzare il piano di abbattimento delle liste d’attesa.

Le risorse previste dal Piano operativo regionale 2026 saranno suddivise tra enti pubblici, 41 milioni di euro, e privati accreditati, 20 milioni, e serviranno ad aumentare l’offerta sanitaria sui territori delle ATS lombarde, attraverso visite, esami diagnostici e attività ambulatoriali aggiuntive, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e recuperare le prestazioni arretrate.

Le prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale, in tutto 3.557.089, saranno così distribuite sui territori delle ATS lombarde: Ats Milano 1.385.151; Ats Insubria 420.843; Ats Montagna 146.760; Ats Brianza 362.900; Ats Bergamo 298.033; Ats Brescia 428.749; Ats Val Padana 281.535 e Ats Pavia 233.118. Il piano conferma inoltre l’estensione dell’attività ambulatoriale e diagnostica nelle fasce pomeridiane e serali, dalle 16 alle 20, oltre al sabato mattina, nelle aree che presentano maggiori criticità rispetto ai tempi di attesa. Una parte importante dell’intervento riguarda anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati attraverso specifiche manifestazioni di interesse territoriali, per un importo complessivo di 10 milioni di euro, finalizzate ad ampliare rapidamente l’offerta disponibile e aprire nuove agende per le prestazioni maggiormente richieste. Le ATS potranno attivare questi strumenti sulla base dei fabbisogni rilevati dalla Cabina di Regia regionale per il contenimento delle liste d’attesa.

I 10 milioni sono così suddivisi: Ats Milano 3.774.427 euro; Ats Insubria 1.737.363 euro; Ats Montagna 302.883 euro; Ats Brianza 1.053.742 euro; Ats Bergamo 698.551 euro; Ats Brescia 697.458 euro; Ats Val Padana 976.077 euro e Ats Pavia 759.499 euro. Sul fronte dei ricoveri, Regione Lombardia prosegue il percorso avviato lo scorso anno per il recupero e il miglioramento della gestione delle liste d’attesa ospedaliere. “Grazie a questo intervento, finora è già stato possibile ridurre del 72% il numero degli interventi ancora in lista.

L’investimento di 20 milioni di euro sarà destinato al completamento del recupero degli interventi residui e, per le Ats che hanno già azzerato le liste fino al 2023, consentirà di avviare anche il recupero del 2024. È in corso la digitalizzazione delle liste di attesa di ricovero (Lar) attraverso una piattaforma unica a disposizione di tutti gli enti erogatori. Il nuovo sistema permetterà di uniformare i percorsi di accesso, rendere trasparenti le liste d’attesa e garantire dati sempre aggiornati sulle necessità di ricovero. Tra le novità introdotte c’è anche il concetto di ‘presa in carico’ come fase preliminare all’inserimento in lista, nei casi in cui il paziente debba completare il percorso diagnostico, affrontare trattamenti preoperatori o necessiti di ulteriori valutazioni cliniche. Una modalità che migliorerà la gestione delle liste e consentirà di rilevare in modo più corretto i tempi di attesa effettivi.

La piattaforma permetterà inoltre di registrare le eventuali sospensioni legate all’indisponibilità temporanea del paziente a sottoporsi al ricovero nella data programmata, un elemento che oggi non viene tracciato nei sistemi di monitoraggio”, spiega Palazzo Lombardia.