Cantieri Rfi: il piano dei lavori tra passante, nuova fermata Mind e linee regionali

Il sistema ferroviario italiano attraversa una fase di profonda trasformazione. Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) gestisce circa 1.300 cantieri quotidiani tra grandi opere e manutenzioni, con un investimento di oltre 11,5 miliardi di euro stanziato nel 2025. Molti interventi avvengono di notte per limitare i disagi, ma la stagione estiva vedrà diverse sospensioni programmate per permettere il completamento dei lavori in Lombardia e sulle principali direttrici nazionali.

Prospettive e nuove attivazioni

L’obiettivo è l’entrata in esercizio di nuove infrastrutture entro il 2027. In particolare, nel primo semestre del 2027 è prevista l’attivazione della tratta Brescia-Verona sulla linea Av/Ac Milano-Venezia.

Cantieri sulle linee nazionali Av/Ac

Per garantire il potenziamento tecnologico, sono previste le seguenti modifiche:

Milano – Venezia: dal 2 al 16 agosto, circolazione interrotta tra Verona e Vicenza (lavori stazione di Montebello e attraversamento Vicenza).

Milano – Bologna: dal 10 al 17 agosto, interruzione tra Piacenza Est e Melegnano per rinnovo deviatoi.

Interventi in Lombardia e collegamenti regionali

Di seguito il dettaglio delle principali variazioni sulla rete lombarda:

Linea Milano-Genova (Ponte Po)

3 giugno – 19 luglio: binario unico tra Voghera e Pavia.

20 luglio – 28 agosto: circolazione sospesa su entrambi i binari tra Pavia e Voghera.

29 agosto – 30 settembre: ripristino del binario unico tra Voghera e Pavia.

Direttrici verso Nord e Laghi

Monza-Molteno-Lecco: dal 7 giugno al 5 luglio, sospensione tra Triuggio e Lecco (manutenzione galleria di Carate e sistema ERTMS).

Gallarate-Varese-Porto Ceresio: dal 7 giugno al 5 luglio, stop tra Gallarate e Porto Ceresio/Stabio.

Milano-Domodossola: dal 7 al 13 giugno, sospensione tra Rho e Gallarate per il quadruplicamento Rho-Parabiago.

Arona-Domodossola-Iselle: varie fasi tra giugno e luglio per adeguamento gallerie e rinnovo armamento (tratta Iselle-Domodossola chiusa dal 26 giugno al 26 luglio).

Arona-Oleggio-Sesto Calende: sospensioni alternate tra fine maggio e fine luglio per manutenzione straordinaria e sistemi tecnologici.

Area milanese e direttrice Est-Ovest

Milano-Varese (nuova fermata Mind): dal 14 giugno al 14 settembre, circolazione su binario unico tra Rho e Milano Certosa per la realizzazione della stazione Milano Mind Cascina Merlata.

Milano-Brescia (convenzionale): dal 3 al 30 agosto, sospensione tra Cassano e Treviglio.

Milano-Bergamo: dal 31 agosto al 6 settembre, stop tra Treviglio e Bergamo.

Lecco-Bergamo: dal 17 luglio al 2 agosto, sospensione tra Calolziocorte e Ponte S. Pietro.

Seregno-Carnate: dal 9 luglio al 6 settembre, circolazione sospesa per lavori al viadotto.

Linee Sud e Bassa Lombarda

Milano-Piacenza: dal 1° giugno al 1° ottobre, lavori alla stazione di Codogno (marciapiedi).

Codogno-Mantova / Cremona-Fidenza: sospensioni tra fine giugno e luglio per consolidamento infrastrutturale e cavalcavia.

Pavia-Casalpusterlengo: dal 17 al 23 agosto, stop tra Belgioioso e Corteolona.

Milano-Mortara: dal 31 agosto al 6 settembre, lavori alla travata Naviglio Grande tra Rogoredo e San Cristoforo.

Lavori nel passante di Milano

Dal 3 agosto al 30 agosto, la circolazione nel passante ferroviario sarà sospesa tra le stazioni di Milano Certosa e Milano Rogoredo. L’intervento prevede il rinnovo dei binari e della sede ferroviaria, oltre all’adeguamento dell’accessibilità nelle stazioni sotterranee di Milano Repubblica e Milano Porta Venezia.