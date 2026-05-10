Auto vandalizzata per Antonio Civita: intimidazioni dopo la scelta di impegnarsi per Milano

L’imprenditore Antonio Civita, patron della catena Panino Giusto e tra i nomi in lizza per le elezioni comunali del 2027, ha denunciato sui social un atto di vandalismo ai danni della sua vettura. Al termine di una registrazione negli studi di Telenova, Civita ha trovato la propria auto danneggiata con il furto dei vetri di entrambi gli specchietti. L’episodio non è stato letto come un semplice furto, ma come l’ultimo di una serie di segnali preoccupanti legati alla sua recente esposizione politica.

Civita ha spiegato che, da quando ha manifestato la volontà di dedicarsi attivamente a Milano, ha iniziato a subire diverse forme di intimidazione. Secondo l’imprenditore, queste provocazioni mirano a rallentare o annullare il suo desiderio di impegnarsi per la città, ma ottengono l’effetto opposto, rendendolo ancora più convinto della necessità di proseguire nel suo percorso senza mollare.

Il fondatore dell’associazione civica Tu e della società Milano Padel, romano di nascita ma milanese d’adozione da quasi trent’anni, ha confermato la sua disponibilità a candidarsi come esponente dell’area di centrodestra.

Il gesto ha sollevato un’ondata di solidarietà bipartisan. Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, ha espresso vicinanza all’imprenditore definendo vigliacchi i gesti subiti. Allo stesso modo, il segretario regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte, ha condannato con decisione ogni forma di minaccia verso chi decide di mettersi al servizio della comunità, sottolineando come il valore personale e professionale di Civita rappresenti una risorsa preziosa per il futuro di Milano e della Lombardia.