Al Teatro Parenti va in scena “Accadde a Milano: Ambrogio incontra Agostino”

14 Maggio 2026 h 21

ACCADDE A MILANO: AMBROGIO INCONTRA AGOSTINO

scritto e interpretato da Christian Marinotti

con l’accompagnamento di musica antica, sacra e profana eseguita dal coro de I Musici Erranti

regia Alessandra Cardone

produzione Teatro Franco Parenti

Durata: 1 ora e 15 minuti

Giovedì 14 maggio 2026, al Teatro Franco Parenti, va in scena Accadde a Milano: Ambrogio incontra Agostino, racconto teatrale scritto e interpretato da Christian Marinotti, con la regia di Alessandra Cardone.

Uno spettacolo che conduce lo spettatore in un viaggio a ritroso fino al IV secolo d.C., quando Milano – allora capitale dell’Impero romano – fu teatro di un incontro destinato a segnare profondamente la storia del pensiero occidentale.

Ambrogio, vescovo della città, e Agostino, giovane intellettuale in cerca di verità, si incontrano in un momento cruciale: il loro dialogo, umano e spirituale insieme, diventerà una svolta decisiva non solo per le loro vite, ma per l’intera cultura europea.

Lo spettacolo intreccia narrazione e musica, accompagnando il pubblico in un percorso evocativo e inaspettato, capace di restituire in chiave contemporanea eventi lontani nel tempo, spesso dimenticati ma ancora fondamentali. Le sonorità antiche, sacre e profane, eseguite dal coro de I Musici Erranti, amplificano la dimensione poetica e immersiva della scena.

Un racconto che riporta al centro Milano come crocevia di idee, fede e trasformazioni, restituendo al presente la forza di un incontro che continua a interrogare il nostro modo di pensare e di esistere.

BIOGRAFIA

Christian Marinotti, laureato in filosofia, editore, costituisce la Christian Marinotti Edizioni attiva da quasi trent’anni nella saggistica di stampo umanistico. Docente di Alta Qualificazione in Storia dell’arte alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, è stato ripetutamente Visiting Professor all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e all’Università Federico II di Napoli. È inoltre critico, collezionista e cofondatore della Galleria Rubin di Milano. Giurato in svariati premi e concorsi, dal 2010 svolge un’intensa attività culturale in ambito artistico con conferenze, articoli, registrazioni video e trasmissioni televisive.

PREZZI

SETTORE A e B (file A – R)

intero 25€;

under30 15€; over65 18€; convenzioni 18€

SETTORE C (file S – ZZ)

intero 20€

under30 15€; over65 15€; convenzioni 15€

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it