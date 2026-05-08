Regione, Belvedere aperto per la Festa della Mamma

Per celebrare la Festa della Mamma, domenica 10 maggio, Palazzo Lombardia apre le sue porte alle mamme e alle loro famiglie con numerose iniziative Il Belvedere Berlusconi – fa sapere la Regione – sarà aperto a tutti, solo su prenotazione, dalle 10 alle 18. Le visite al 39esimo piano, dove sarà allestito un photo booth per immortalare in una foto ricordo l’esperienza dell’ammirazione dello skyline, sono come sempre gratuite.

Per l’occasione, sarà possibile usufruire di una breve sessione di make-up personalizzato.

Al piano terra di Palazzo Lombardia, nel foyer antistante accessibile dallo Spazio NP, saranno predisposte dieci postazioni con professionisti del settore.

Per partecipare è necessario inserire le informazioni richieste e cliccare su ‘Registrati’ al link: https://experience.regione.lombardia.it/it/belvedere-experience-festa-della-mamma-37 selezionando la data e la fascia oraria; cliccare su ‘prenota’ e confermare per registrare la scelta effettuata. Per i minori accompagnati non è prevista la registrazione. Per persone con disabilità e donne in gravidanza, è stato creato un accesso prioritario. L’ingresso agli animali è vietato, ad eccezione dei cani guida.