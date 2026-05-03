Arriva la MILANO CIVIL WEEK , 35 i comuni coinvolti nella metropoli

È ONLINE IL PALINSESTO DI MILANO CIVIL WEEK-VIVERE

“INSIEME. LA SOCIETÀ DELLA FIDUCIA”, IL TEMA DELL’EDIZIONE 2026

OLTRE 320 EVENTI SU TUTTA LA CITTÀ METROPOLITANA

Dal 7 al 10 maggio, quattro giorni per scoprire e vivere il mondo del non profit e della cittadinanza attiva: talk, incontri, workshop, flash mob, cleaning day, passeggiate ed eventi sportivi organizzati da associazioni, fondazioni, scuole, comitati di cittadini ed enti pubblici e privati. Obiettivo della kermesse dare risalto alle pratiche di prossimità, alla capacità delle comunità di organizzarsi e di rispondere “insieme” alle sfide del presente, valorizzando il contributo del terzo settore come agente di coesione

È online e consultabile il palinsesto di eventi dell’edizione 2026 di Milano Civil Week-vivere, kermesse quest’anno dedicata al tema “INSIEME. La società della fiducia” e che da cinque edizioni pone al centro della propria “settimana” il ruolo della cittadinanza attiva e del Terzo settore e ne celebra la capacità di ricostruire legami, rigenerare relazioni e rafforzare quei processi collaborativi che costituiscono il capitale sociale dei territori metropolitani. Un cartellone di oltre 320 eventi, realizzati da oltre 300 realtà del Terzo settore, che vanno a popolare la manifestazione promossa – in collaborazione con CSV Milano – da Comune di Milano, Corriere della Sera e Forum del Terzo settore. Una quattro giorni che realmente “parla” di/con i territori, toccando ben 35 comuni della Città Metropolitana.

“Proseguendo la valorizzazione, avviata negli anni precedenti, del ruolo attivo dei cittadini e delle organizzazioni nella cura della comunità, al centro di questa edizione – affermano i promotori della kermesse – vi sono le pratiche di prossimità, insomma la capacità delle comunità di organizzarsi e di rispondere insieme alle sfide del presente, evidenziando il contributo del Terzo settore come agente di coesione. Particolare rilievo – concludono – è dato al coinvolgimento delle nuove generazioni, riconosciute come protagoniste nella costruzione di una società fondata sulla fiducia reciproca, sulla corresponsabilità e sulla partecipazione attiva”.

Milano Civil week-vivere anche quest’anno è realizzata grazie al sostegno delle Fondazioni di Comunità milanesi, la Fondazione di Comunità Milano, la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, la Fondazione Comunitaria Nord Milano, da Bper Banca e per il primo anno grazie al contributo di Gruppo CAP, main partner del palinsesto 2026. E per ribadire la sua vocazione “capillare” e a Km0, la quattro giorni gode del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia, del patrocinio di Città metropolitana di Milano e dei comuni di Abbiategrasso, Arese, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bussero, Carugate, Cerro Maggiore, Corbetta, Corsico, Gessate, Gorgonzola, Legnano, Magenta, Melzo, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Rescaldina, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.

Milano Civil Week-vivere del 2026 vede quest’anno la partecipazione di Gruppo CAP, come main partner. Pubblico per origine e per vocazione, Gruppo CAP affianca alla gestione del servizio idrico una missione più ampia: accompagnare, proteggere e rigenerare le risorse e i contesti in cui opera, costruendo reti, alleanze e opportunità per le comunità della Città metropolitana di Milano. È da questa visione che nasce la partecipazione all’edizione 2026 Milano Civil Week – vivere. Le comunità e i territori che animano il programma sono infatti gli stessi a cui Gruppo CAP dedica ogni giorno il proprio impegno, con l’obiettivo di tutelare l’acqua con intelligenza, rispetto e visione, e di generare valore pubblico per il territorio.

“Essere main partner della Milano Civil Week significa per Gruppo CAP confermare la propria vocazione pubblica e contribuire attivamente alla costruzione di una ‘società della fiducia”, afferma Yuri Santagostino, Presidente esecutivo Gruppo CAP. “Come azienda pubblica – aggiunge – siamo impegnati ogni giorno non solo nella gestione del servizio idrico, ma anche nel prenderci cura di un bene essenziale, comune e condiviso come l’acqua, una risorsa vitale di cui ci facciamo garanti nell’interesse delle comunità e del territorio. Da questa responsabilità nasce anche il nostro impegno a costruire opportunità, relazioni e progetti capaci di generare valore sociale e ambientale. La Civil Week rappresenta per noi – conclude Santagostino – un’occasione per rafforzare il dialogo con il territorio e sostenere percorsi condivisi di partecipazione, inclusione e sostenibilità insieme ai Comuni, alle associazioni e a tutte le realtà che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre comunità”.

Come da tradizione, anche l’edizione 2026 di Milano Civil Week-vivere si chiuderà, il 10 maggio, con la “classica sui pedali” Bicicivica: un momento di sport e svago, accessibile a tutte e a tutti, che ancora una volta pone al centro “la due ruote a trazione umana” come simbolo e strumento di socialità, sostenibilità e inclusione. Oltre il percorso milanese – con ritrovo in Piazza Duca d’Aosta, ore 9:00 e partenza ore 10:00 – la giornata vedrà altre sei “pedalate diffuse” che partiranno dai comuni di Magnago, Trezzano sul Naviglio, Locate di Triulzi, Cinisello Balsamo, Trezzo sull’Adda e Segrate, eventi organizzati tailor made dalle non profit di questi territori.

Milano Civil Week 2026 è promossa – in collaborazione con CSV Milano – da Comune di Milano, Corriere della Sera, Forum del Terzo settore; Main partner Gruppo CAP; con il sostegno delle Fondazioni di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria Nord Milano, e di Bper Banca e il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia. Partner tecnico NEXI; media partner Iabicus, VDossier. Milano Civil Week-vivere partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 promosso da ASviS.