L’impatto economico di Milano-Cortina 2026: un affare da 5,3 miliardi di euro

Quanto vale davvero Milano-Cortina 2026? Al di là del prestigio sportivo, la terza edizione italiana dei Giochi Invernali si presenta come un colossale motore economico. Secondo le stime più recenti, l’evento genererà un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro, distribuito tra investimenti infrastrutturali, spesa diretta e indotto turistico.

Un evento diffuso su 22 mila chilometri quadrati

A differenza delle edizioni passate, quella del 2026 sarà un’Olimpiade “diffusa”. Le competizioni toccheranno Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, coprendo un’area vastissima. Questa strategia permette di spalmare i benefici economici su più territori, evitando la saturazione di una singola zona e potenziando i servizi in tutto il Nord Italia.

I tre pilastri del valore economico

Secondo l’analisi di Banca Ifis, il tesoretto da 5,3 miliardi si divide in tre grandi aree:

3 miliardi di euro in infrastrutture: Investimenti destinati a trasporti e accessibilità che resteranno in dote ai territori. La Lombardia, in particolare, ha stanziato 471 milioni per ferrovie e metropolitane.

1,2 miliardi di euro dal turismo indotto: L’effetto “vetrina” attirerà visitatori nei 12-18 mesi successivi alla chiusura dei Giochi.

1,1 miliardi di euro di spesa diretta: I consumi immediati di spettatori, staff e addetti ai lavori durante le settimane di gara.

Identikit del visitatore e ricavi da sponsor

Con oltre 2,5 milioni di turisti previsti, l’indotto toccherà ogni settore: dalla ristorazione al merchandising. La spesa media individuale oscillerà tra i 60 e gli 80 euro al giorno, con picchi più alti per i pacchetti hospitality.

Anche il settore privato gioca un ruolo chiave: i ricavi dalle sponsorizzazioni sono stimati intorno ai 500 milioni di euro. Il pubblico, tuttavia, non chiede solo pubblicità: l’80% degli italiani si aspetta che le aziende partner contribuiscano concretamente allo sviluppo locale e alla modernizzazione dei servizi.

Un’eredità che va oltre lo sport

Con un’audience televisiva stimata di 3 miliardi di persone, Milano-Cortina 2026 è il biglietto da visita dell’Italia nel mondo. L’obiettivo finale non è solo gestire un evento di poche settimane, ma lasciare in eredità infrastrutture moderne e un brand territoriale rafforzato, capace di attrarre investimenti e turismo per i decenni a venire.