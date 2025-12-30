Cultura, Assessore Caruso: “in Lombardia nel 2025 oltre 79.000 studenti al cinema e teatro”

Oltre 79.000 studenti lombardi al cinema e teatro nel corso del 2025 grazie a ‘Schermi e Palchi di Classe’, due progetti promossi da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo e realizzate con la gestione operativa di AGIS/ANEC lombarda. Le iniziative hanno coinvolto tutti gli istituti scolastici del territorio regionale, di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

Nel dettaglio, ‘Schermi di Classe’ ha favorito l’avvicinamento dei giovani al cinema di qualità, offrendo alle scuole la possibilità di partecipare gratuitamente alla proiezione di film selezionati per il loro valore culturale e per le tematiche affrontate, in linea con i percorsi didattici. Nell’ultimo anno scolastico il progetto ha coinvolto 89 sale cinematografiche e 41.025 studenti, per un totale di 268 proiezioni gratuite.

Accanto al cinema, ‘Palchi di Classe’ ha portato gli studenti a contatto diretto con i linguaggi dello spettacolo dal vivo – teatro, musica, opera lirica, danza e circo contemporaneo – attraverso rappresentazioni realizzate a scuola o nei teatri. Nel 2025 sono state coinvolte 40 compagnie che hanno organizzato 323 spettacoli, raggiungendo 38.645 studenti.

“Con queste due iniziative – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – abbiamo voluto confermare il nostro impegno nel sostenere l’educazione culturale e l’accesso dei più giovani al cinema e allo spettacolo dal vivo. Portare la cultura nelle scuole significa offrire agli studenti strumenti di crescita, di lettura della realtà e di sviluppo del senso critico. Questi numeri dimostrano l’efficacia di un modello che mette in rete istituzioni, mondo della cultura e sistema scolastico, investendo concretamente sulle nuove generazioni. Proporre azioni mirate – ha concluso – è fondamentale per ottenere una sempre più ampia diffusione sul territorio lombardo. Cinema e teatro, comunicando anche con un linguaggio contemporaneo e diretto ai ragazzi, possono rappresentare uno strumento di crescita consapevole nel percorso di formazione dei ragazzi: la diffusione della cultura, in tutte le sue forme, è uno strumento educativo fondamentale”.