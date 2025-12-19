Bertolaso a Giornale Radio: “Pronto a ritirare l’accreditamento al San Raffaele se si ripetono episodi come quelli del 5-6 dicembre”

“Se al San Raffaele dovessero ripetersi episodi come quelli del 5 e 6 dicembre scorsi, sono pronto a ritirare l’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale”. Lo ha dichiarato Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, intervenendo ieri a “Check-Up”, programma condotto da Lucia Tironi sulla FM di Giornale Radio.

L’assessore ha ricordato che la Lombardia è l’unica regione in Italia ad aver bandito i gettonisti dalle strutture pubbliche, ma ha precisato che “nel caso di strutture private accreditate, come il San Raffaele, la Regione non ha il potere di verificare direttamente le competenze del personale assunto tramite cooperative esterne. Rosy Bindi ha attaccato le regioni dove strutture sanitarie che sono vere e proprie holding hanno il potere di condizionare la politica regionale? Nessuno può pensare che qualcuno, soprattutto di privato, possa condizionare il mio agire”.

Bertolaso ha inoltre difeso la delibera regionale sul cosiddetto Super intramoenia, approvata a settembre: “Cinque milioni di euro provenienti da questo sistema sono già stati destinati a pagare di più medici e personale sanitario per ridurre le liste d’attesa. È la prova che non si tratta di una sanità a due velocità, ma di un meccanismo che rafforza quella pubblica. Il Super intramoenia andrà a vantaggio di tutti e non solo di chi ha copertura assicurativa”, ha concluso.