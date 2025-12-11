Sciopero generale del 12 dicembre a Milano e in Lombardia: tutti gli orari, trasporti e manifestazioni

Notizie in evidenza
Milano PostLeave a Comment on Sciopero generale del 12 dicembre a Milano e in Lombardia: tutti gli orari, trasporti e manifestazioni

Venerdì 12 dicembre 2025 è stato indetto uno sciopero generale da parte del sindacato CGIL, che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private in Italia, inclusi i settori del pubblico impiego, sanità, istruzione e trasporti.

Trasporti pubblici a Milano e treni in Lombardia

Lo sciopero comporterà disagi per chi deve spostarsi a Milano e in Lombardia:

  • ATM Milano (metropolitana, bus, tram e filobus): I mezzi si fermano solo per mezza giornata, dalle ore 8:45 alle 15:00. Al di fuori di questa fascia oraria, la regolare circolazione è garantita.

  • Trenord (servizio ferroviario regionale, suburbano e lunga percorrenza): Le ripercussioni sono previste dalle ore 00:01 alle 21:00 di venerdì 12 dicembre 2025.

    • Fasce di garanzia: Il servizio è comunque garantito dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.

    • Treni esclusi: I treni con partenza prevista da orario ufficiale entro l’01:00 di venerdì 12 dicembre 2025 viaggiano regolarmente.

  • Treni a lunga percorrenza (Eurocity, Intercity e Frecce): Trenitalia e Italo hanno pubblicato gli elenchi dei treni garantiti in caso di sciopero.

  • Servizio Aeroportuale Trenord (Malpensa Express / S50): In caso di cancellazione dei treni, sono previsti bus sostitutivi senza fermate intermedie sulle tratte:

    • Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (i bus partono da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna).

    • Stabio – Malpensa Aeroporto (per il collegamento aeroportuale S50).

  • Settore aereo: Il settore aereo è interamente esentato dallo sciopero del 12 dicembre 2025. Non sono previsti ritardi o cancellazioni (un nuovo sciopero aereo è però in programma mercoledì 17 dicembre 2025).

Scuola, sanità e uffici pubblici

  • Scuola: Possibile chiusura per l’intera giornata di asili, asili nido, scuole primarie, secondarie e università. Le comunicazioni ufficiali sono a cura dell’ufficio scolastico di riferimento.

  • Pubblica Amministrazione: A rischio i servizi di INPS, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio e altri uffici pubblici. Coinvolti anche i Vigili del Fuoco.

  • Sanità: Possibili disagi per esami e visite ambulatoriali, oltre ai servizi amministrativi, di accettazione e prenotazione. Sono assicurati i servizi minimi essenziali per emergenze e cura dei malati più gravi.

Manifestazioni in Lombardia

La CGIL ha organizzato diverse manifestazioni in Lombardia, con i seguenti orari e luoghi di ritrovo:

Città Orario Ritrovo Luogo di Ritrovo Percorso / Destinazione
Milano 9:30 Porta Genova Corteo fino a Piazza della Scala
Monza 9:00 Piazza Castello Corteo fino a Piazza Roma
Pavia 9:00 Davanti alla Prefettura
Varese 9:00 Piazzale via Trieste Corteo fino alla Prefettura
Bergamo 9:30 Piazza Pontida Corteo fino alla Prefettura
Brescia 9:30 Via San Faustino Corteo fino a Piazza Duomo
Como 9:30 Porta Torre Corteo fino a Piazza Verdi
Lecco 9:30 Largo Caleotto Corteo fino a Piazza Diaz
Legnano 9:30 Piazza San Magno
Mantova 9:30 Piazza dei Mille Corteo fino a Piazza Martiri di Belfiore
Sondrio 10:00 Davanti alla Prefettura

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.