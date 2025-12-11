Sciopero generale del 12 dicembre a Milano e in Lombardia: tutti gli orari, trasporti e manifestazioni

Venerdì 12 dicembre 2025 è stato indetto uno sciopero generale da parte del sindacato CGIL, che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private in Italia, inclusi i settori del pubblico impiego, sanità, istruzione e trasporti.
Trasporti pubblici a Milano e treni in Lombardia
Lo sciopero comporterà disagi per chi deve spostarsi a Milano e in Lombardia:
-
ATM Milano (metropolitana, bus, tram e filobus): I mezzi si fermano solo per mezza giornata, dalle ore 8:45 alle 15:00. Al di fuori di questa fascia oraria, la regolare circolazione è garantita.
-
Trenord (servizio ferroviario regionale, suburbano e lunga percorrenza): Le ripercussioni sono previste dalle ore 00:01 alle 21:00 di venerdì 12 dicembre 2025.
-
Fasce di garanzia: Il servizio è comunque garantito dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i treni compresi nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.
-
Treni esclusi: I treni con partenza prevista da orario ufficiale entro l’01:00 di venerdì 12 dicembre 2025 viaggiano regolarmente.
-
-
Treni a lunga percorrenza (Eurocity, Intercity e Frecce): Trenitalia e Italo hanno pubblicato gli elenchi dei treni garantiti in caso di sciopero.
-
Servizio Aeroportuale Trenord (Malpensa Express / S50): In caso di cancellazione dei treni, sono previsti bus sostitutivi senza fermate intermedie sulle tratte:
-
Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (i bus partono da via Paleocapa 1 a Milano Cadorna).
-
Stabio – Malpensa Aeroporto (per il collegamento aeroportuale S50).
-
-
Settore aereo: Il settore aereo è interamente esentato dallo sciopero del 12 dicembre 2025. Non sono previsti ritardi o cancellazioni (un nuovo sciopero aereo è però in programma mercoledì 17 dicembre 2025).
Scuola, sanità e uffici pubblici
-
Scuola: Possibile chiusura per l’intera giornata di asili, asili nido, scuole primarie, secondarie e università. Le comunicazioni ufficiali sono a cura dell’ufficio scolastico di riferimento.
-
Pubblica Amministrazione: A rischio i servizi di INPS, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio e altri uffici pubblici. Coinvolti anche i Vigili del Fuoco.
-
Sanità: Possibili disagi per esami e visite ambulatoriali, oltre ai servizi amministrativi, di accettazione e prenotazione. Sono assicurati i servizi minimi essenziali per emergenze e cura dei malati più gravi.
Manifestazioni in Lombardia
La CGIL ha organizzato diverse manifestazioni in Lombardia, con i seguenti orari e luoghi di ritrovo:
|Città
|Orario Ritrovo
|Luogo di Ritrovo
|Percorso / Destinazione
|Milano
|9:30
|Porta Genova
|Corteo fino a Piazza della Scala
|Monza
|9:00
|Piazza Castello
|Corteo fino a Piazza Roma
|Pavia
|9:00
|Davanti alla Prefettura
|–
|Varese
|9:00
|Piazzale via Trieste
|Corteo fino alla Prefettura
|Bergamo
|9:30
|Piazza Pontida
|Corteo fino alla Prefettura
|Brescia
|9:30
|Via San Faustino
|Corteo fino a Piazza Duomo
|Como
|9:30
|Porta Torre
|Corteo fino a Piazza Verdi
|Lecco
|9:30
|Largo Caleotto
|Corteo fino a Piazza Diaz
|Legnano
|9:30
|Piazza San Magno
|–
|Mantova
|9:30
|Piazza dei Mille
|Corteo fino a Piazza Martiri di Belfiore
|Sondrio
|10:00
|Davanti alla Prefettura
|–
