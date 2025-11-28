Casa, Bestetti (FdI): bene Aler Milano su alloggi sgomberati, Lombardia all’arrembaggio degli abusivi

“La nuova strategia avviata da ALER Milano sulla ristrutturazione degli alloggi sgomberati è una piccola grande rivoluzione di cui sono profondamente orgoglioso, alla quale ho lavorato con l‘Assessore Paolo Franco e con i vertici di ALER, che ringrazio per il lavoro svolto. Con questo intervento intensifichiamo e rendiamo ancora più efficace l’arrembaggio di Regione Lombardia contro l’abusivismo nelle case popolari”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, a margine della conferenza stampa presso la sede di ALER Milano sulla nuova procedura adottata da settembre scorso.

“Prima di questo intervento – spiega Bestetti – sugli alloggi sgomberati veniva apposta una lastra di ferro per impedire nuovi accessi e le case venivano inserite nel piano delle manutenzioni per i necessari lavori interni e la futura assegnazione, con tempi però piuttosto dilatati e il rischio, in molti casi, che le lastre venissero divelte dai delinquenti per nuove occupazioni abusive. Ora invece – prosegue Bestetti – contestualmente allo sgombero si procede con l’immediata valutazione dello stato dell’alloggio e si attiva subito l’impresa per aprire il cantiere di manutenzione, impedendo nei fatti qualsiasi nuova occupazione abusiva e garantendo tempi rapidi di assegnazione. Questa nuova strategia, avviata a settembre, è già stata applicata ai primi 35 alloggi di ALER Milano, con 7 cantieri già completati e 2 alloggi già assegnati. Passiamo dalla lastra alla cazzuola, per riconquistare efficacemente gli alloggi occupati abusivamente e consegnare le case alle famiglie che ne hanno davvero bisogno”, conclude Bestetti.