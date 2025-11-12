Regione Lombardia, Fontana conferma il mandato a Federica Picchi: «Non ci sono elementi per la revoca»

Lombardia
In Consiglio regionale, circa una settimana fa, la mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario di FdI era passata anche grazie ai voti dei franchi tiratori del centrodestra
Per il presidente Attilio Fontana «non sussistono elementi per procedere alla revoca del sottosegretario Federica Picchi. Si conferma il mandato nei confronti del sottosegretario perché si ritiene che non vi siano lesioni dell’integrità istituzionale e delle politiche regionali in materia di salute pubblica come si evince dallo svolgimento e dal successo delle politiche di vaccinazione».

Lo ha spiegato il sottosegretario lombardo con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, durante la seduta d’Aula di oggi, tornando sulla sfiducia nei confronti della sottosegretaria di FdI Federica Picchi.
Con 44 voti a favore, compresi quelli di almeno 20 franchi tiratori nel centrodestra, l’aula del Pirellone’ circa una settimana fa, ha sfiduciato la sottosegretaria allo Sport in quota Fratelli d’Italia. Picchi era finita al centro delle polemiche per aver ricondiviso sui social alcuni contenuti sulla presunta correlazione tra l’autismo e il vaccino per l’epatite B.

