Lombardia: 2 milioni di cani e gatti, oggi raccolta alimentare per sostenere quelli in difficoltà

Sostenere le famiglie in difficoltà economica che possiedono un animale e dare un contributo concreto alle strutture che si occupano di cani e gatti abbandonati. E’ con questo spirito che oggi, sabato 8 novembre, torna la raccolta alimentare dedicata agli animali domestici, promossa dall’Associazione Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ in collaborazione con il gruppo della Grande Distribuzione ‘Il Gigante’.

Solo in Lombardia, secondo le ultime stime, sono ufficialmente registrati all’Anagrafe Animali d’affezione della Regione oltre 1,5 milioni i cani e più di 420mila i gatti. Durante tutta la giornata, nei supermercati “Il Gigante” (i cui punti vendita sono concentrati soprattutto in Lombardia) e nei pet store ‘Animali che passione’, sarà possibile acquistare cibo e prodotti da donare all’Associazione che provvederà poi a recapitarla ai soggetti e alle realtà destinatarie della raccolta. “Un progetto consolidato che ci onoriamo di portare avanti con grande impegno e determinazione – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’ – convinti che sia giusto dare un contributo concreto per sostenere chi è in difficoltà. La forza e il dinamismo di ‘Balzoo’, realtà radicata nei territori con un’ottantina di sedi e oltre 800 volontari in tutta Italia, sono alla base di questo appuntamento”.

L’iniziativa nel 2024 ha permesso di raccogliere oltre 73 tonnellate di prodotti, ‘Balzoo’ e ‘Il Gigante’ puntano quest’anno a superare quel risultato.