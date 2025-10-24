Urbanistica: Rossello (FI) “Servono interventi legislativi concreti per Milano e per tutto il paese”

“È evidente l’esigenza di un intervento legislativo nazionale per Milano, ma anche per l’intero Paese. La posizione espressa ieri dal sindaco Beppe Sala, in merito alla necessità di una legge nazionale per sbloccare non solo i cantieri milanesi, ma anche per affrontare questioni analoghe in tutta Italia, coglie appieno ciò che da mesi Forza Italia sta elaborando e promuovendo”.

Lo afferma l’on. Cristina ROSSELLO, deputata azzurra e segretaria cittadina di Forza Italia a Milano. “Personalmente – prosegue – ho sempre guidato le politiche urbane milanesi in armonia e condivisione con le forze politiche alleate. Nessuno può restare sordo di fronte alle richieste del sindaco Sala, ma noi, a dire il vero, le nostre proposte le abbiamo già pensate e organizzate da mesi, offrendo un ventaglio di soluzioni importanti e risolutive. Qui non servono battaglie ideologiche, ma scelte concrete e realizzabili”.

“Ho invitato il sindaco al convegno che ho organizzato per il 6 novembre a Milano, presso la Sala Carmagnola dell’Hotel dei Cavalieri, e che ho voluto promuovere insieme a tutti i miei colleghi parlamentari, senatori e deputati di Forza Italia, con i quali abbiamo lavorato a proposte di legge mirate per dare risposte reali ai problemi delle nostre città. Sarà un momento di confronto che partirà proprio da Milano”.

Durante l’incontro verranno presentate pubblicamente le proposte legislative di Forza Italia in materia di urbanistica, edilizia e trasparenza amministrativa. Parteciperanno esponenti nazionali del partito impegnati sui temi urbanistici: il sen. Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato; la sen. Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato; il sen. Roberto Rosso, Responsabile del Dipartimento Casa di Forza Italia; il sen. Pierantonio Zanettin, proponente e relatore della proposta di legge sul Commissario per l’urbanistica; e l’on. Erica Mazzetti, relatrice del Testo Unico delle Costruzioni, una riforma attesa da anni dal settore edilizio. Saranno presenti anche gli eurodeputati Letizia Moratti, e Massimiliano Salini, e gli on. Andrea Orsini, Alessandro Cattaneo, Responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia; e. Graziano Musella, Segretario provinciale di Forza Italia Milano. A livello regionale e locale interverranno l’on. Alessandro Sorte, Segretario regionale di Forza Italia Lombardia; Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia; Giulio Gallera, Consigliere regionale.

“Nel corso del convegno – aggiunge ROSSELLO – sarà approfondita anche la mia proposta di legge sulla Trasparenza Urbanistica, che introduce cinque pilastri per una gestione moderna, partecipata e trasparente della cosa pubblica: codice etico per l’urbanistica; riforma della Commissione Paesaggio; cabine civiche con cittadini e ordini professionali; bilancio triennale di sostenibilità urbana; osservatorio Anticorruzione dell’Urbanistica. “Si tratta – sottolinea la deputata azzurra – di strumenti forse scomodi per qualcuno, ma indispensabili per una visione più evoluta e trasparente della gestione pubblica. Ho invitato anche i Segretari Cittadini alleati che mi hanno già anticipato che parteciperanno con interesse. Il 6 novembre faremo il punto sulla situazione con un approccio costruttivo e aperto al dialogo, l’opposto del vecchio modo di fare politica. Vogliamo costruire soluzioni condivise per il futuro urbanistico di Milano e delle grandi città italiane”, conclude.