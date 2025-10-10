Architettura e Innovazione Globale: MIBA (Milan International Building Alliance) attesa a Fiera Milano con oltre 1.350 espositori da 42 paesi.

Dal 19 al 22 novembre, il mondo dell’edilizia e dell’innovazione tecnologica si riunisce a Milano per la MIBA (Milan International Building Alliance), un evento di riferimento che trasforma Fiera Milano nell’hub internazionale per il settore delle costruzioni.

Con numeri in crescita, l’alleanza fieristica vedrà la partecipazione di oltre 1.350 aziende espositrici provenienti da ben 42 Paesi, occupando 8 padiglioni e ospitando circa 427 hosted buyer altamente profilati.

MIBA non è una singola fiera, ma una potente sinergia che riunisce sotto lo stesso tetto quattro manifestazioni biennali, garantendo una visione olistica dell’edificio e della città del futuro:

MADE expo: L’evento leader per l’edilizia, focalizzato sull’innovazione e la sostenibilità dei materiali e delle tecnologie per l’involucro edilizio. GEE (Global Elevator Exhibition): La fiera dedicata alla mobilità orizzontale e verticale, come ascensori e scale mobili. SICUREZZA: Punto di riferimento europeo per i comparti della security e dell’antincendio. SMART BUILDING EXPO: La manifestazione centrale per l’integrazione tecnologica negli edifici e nella home and building automation.

I temi chiave che faranno da filo conduttore all’evento sono la sostenibilità, l’individualizzazione e la digitalizzazione del settore. Sono previsti più di 250 tra convegni, seminari e workshop che offriranno una panoramica completa su tecnologie, processi e soluzioni necessarie per realizzare edifici più ecocompatibili, intelligenti e sicuri. L’obiettivo è supportare la twin-transition (digitale ed ecologica) che sta ridefinendo il mercato immobiliare e urbano a livello globale.