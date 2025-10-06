Milano: 123 milioni di euro di multe in nove mesi, resta la città più “multata” d’Italia

La Lombardia si conferma la Regione con il maggior gettito da multe.

Nei primi nove mesi del 2025, le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada in Italia hanno generato incassi totali per 1,25 miliardi di euro. Qual è il Comune che ha raccolto di più? Ancora una volta, Milano, secondo un’indagine del Codacons basata sui dati Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici).

I primati regionali e cittadini

La Lombardia domina la classifica delle Regioni per entrate da multe, con oltre 305 milioni di euro. Seguono, a notevole distanza, la Toscana (131 milioni) e l’Emilia Romagna (129 milioni). La Valle d’Aosta è la Regione meno “multata”, con poco più di 2 milioni di euro.

Tra le grandi città (con più di 250mila abitanti), Milano è saldamente in testa. Palazzo Marino ha incassato 123 milioni di euro tra gennaio e settembre 2025. Seguono Roma con 78 milioni e Firenze con 39 milioni.

La differenza con l’anno precedente

Nonostante le cifre elevate, il dato per Milano segna una flessione rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le multe ammontavano a quasi 129 milioni di euro. L’attuale incasso rappresenta quindi un decremento del 4,48%.

L’incognita autovelox

Il Codacons evidenzia che questi numeri potrebbero subire rapidi cambiamenti a seguito del censimento degli autovelox. I Comuni che non comunicheranno i dati sui propri rilevatori di velocità saranno obbligati a spegnerli dal prossimo 30 novembre. Tale misura comporterebbe una perdita economica significativa, considerando che solo nel 2024 gli autovelox hanno generato multe per un totale di 62 milioni di euro nelle principali città italiane.