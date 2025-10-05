“Sport Movies & Tv 2025” torna a Milano e segna la sua 43esima edizione

Milano – dal 7 all’11 Ottobre 2025 – ospiterà “SPORT MOVIES & TV 2025 – 43rd Milano International FICTS Fest” (www.sportmoviestv.com), Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, quale conclusione del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge”.

Il tema dominante dell’edizione 2025 sarà “SPORT, TREGUA E PACE OLIMPICA” con il momento clou al Convegno Internazionale in programma venerdì 10 ottobre (dalle ore 10) presso Regione Lombardia (Piazza Lombardia, 1). In questo particolare momento, il Convegno assume un alto valore istituzionale, culturale e sociale attraverso la partecipazione di rappresentanti del mondo sportivo, delle Istituzioni, della diplomazia, provenienti dalle 130 Nazioni affiliate alla FICTS oltre a qualificati esponenti del Comitato Internazionale Olimpico e delle Nazioni Unite, studiosi, atleti e testimonial di rilievo.

“SPORT MOVIES & TV 2025” sarà una kermesse di cinque giorni dedicata alla cultura sportiva e olimpica con un ricco programma: 116 proiezioni a tema sportivo ed olimpico selezionate tra 1.865 opere provenienti da tutto il mondo (incluse 35 anteprime mondiali ed europee, immagini esclusive dei Giochi Olimpici e una varietà di contenuti), Mostre, Meeting, Workshop, Eventi Collegati, il Paralympic Fest, incontri con campioni Olimpici, Paralimpici, sportivi e registi, premiazioni di ospiti nazionali ed internazionali. L’inaugurazione sarà impreziosita da “Campioni sul Podio” (7 ottobre | ore 17), evento esclusivo che vedrà protagonisti 63 Medaglie OlSPORT MOVIES & TV 2025 impiche di tutti i tempi – alla vigilia dei Giochi in Italia – riuniti per una Cerimonia di premiazione senza precedenti. Gli atleti firmeranno l’“Olympic Wall”, un’installazione simbolica che sarà collocata in modo permanente presso la sede di Regione Lombardia.

156 grandi campioni sullo schermo (in aggiunta ai 32 ospiti sportivi e dello spettacolo in presenza) tra cui Coppi e Bartali, Luka Modric, Sofia Goggia, Giacomo Agostini, Ferenc Puskas, Arda Turan, Alex Bellini, Costantino “Bubi” Dennerlein, Khéphren Thuram, Vera Časlavska, Christian Pulisic, Noè Ponti, Giancarlo De Sisti, etc. in rappresentanza di 40 discipline sportive (calcio, scherma, ciclismo, baseball, nuoto, alpinismo, atletica, boxe, arti marziali, etc.).

Tutti i film “Selected” con scheda e trailer sono disponibili su: linktr.ee/fictsfederation.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 (Martedì 7 ottobre – ore 17) sarà dedicata a Giorgio Armani, icona indiscussa dello stile e dell’eleganza italiana nel mondo, con l’obiettivo di celebrare il suo straordinario percorso creativo ed il supporto e profondo legame con il mondo dello sport e del cinema.

Il Festival è realizzato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove l’immagine dello sport attraverso il cinema e la televisione ed è presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. L’edizione 2025 si distingue per l’alto valore istituzionale e culturale grazie al sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, alla collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026, ICSC – Istituto per il Credito Sportivo Culturale e Sky Sport e al Patrocinio di Sport e Salute, CONI, CIP e Comune di Milano.

La 43° edizione di “SPORT MOVIES & TV”, verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, sarà una considerevole vetrina internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, radio, case di produzione, produttori, registi, Comitati Olimpici, Federazioni sportive, campioni sportivi, agenzie pubblicitarie e di comunicazione che illustreranno l’universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, etc. in una delle 8 Sezioni competitive.

Verrà conferita la “Guirlande d’Honneur alla memoria” di Ernesto Pellegrini, quale testimonianza duratura del suo impegno per lo sport e dei suoi valori nonché per l’esempio e l’eredità lasciati. Interverrà la figlia Valentina.

Con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva, sarà disponibile – per tutta la durata del Festival – uno Spazio “Olympic Images – Olympic Emotions” con 50 ore di proiezione delle migliori immagini dei Giochi Olimpici verso Milano Cortina 2026 rendendo “SPORT MOVIES & TV 2025” un vero e proprio “Festival delle immagini Olimpiche” con l’esposizione di 420 foto.

Venerdì 3 Ottobre (ore 11) presso la Sala Stampa di Palazzo Lombardia, ingresso N1 (Piazza Città di Lombardia, 1 – piano 11 | Milano) avrà luogo la Conferenza Stampa di Presentazione di “SPORT MOVIES & TV 2025”, durante la quale sarà presentato ai media il “Cartellone” del Festival alla presenza di qualificati Ospiti.