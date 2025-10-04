Touring Club: Caccia ai Tesori Arancioni per scoprire i borghi Lombardi e d’Italia

I borghi da scoprire i Lombardia:

Domenica 5 ottobre il Touring Club italiano organizza l’evento “Caccia ai Tesori Arancioni” per portare alla scoperta di oltre 100 borghi in tutta Italia, certificati con la Bandiera Arancione.

Obiettivo: valorizzare il territorio e le tradizioni locali

Sarà l’occasione perfetta per scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra del nostro Paese, divertendosi in compagnia attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione. Con “Caccia ai Tesori Arancioni” Touring Club permette di scoprire i segreti custoditi nei borghi più affascinanti d’Italia e immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei borghi italiani.

Grazie alla donazione effettuata al momento dell’iscrizione, si potrà supportare la promozione e la salvaguarda del patrimonio culturale italiano.

I borghi da scoprire i Lombardia:

Ardesio (BG)

Bienno (BS)

Castellaro Lagusello (MN)

Chiavenna (SO)

Clusone (BG)

Gromo (BG)

Limone sul Garda (BS)

Moltrasio (CO)

Pizzighettone (CR)

Ponti sul Mincio (MN)

Sabbioneta (MN)

Solferino (MN)

Qui l’elenco di tutti i bordi italiani divisi per Regione