Il tuo prossimo weekend al mare? Idee tra Calabria, Puglia e Sicilia

Il Sud Italia propone una varietà di destinazioni costiere in grado di coniugare il fascino mediterraneo con un’offerta turistica sempre più attenta a qualità, sostenibilità e identità territoriale. Calabria, Puglia e Sicilia rappresentano tre scenari distinti ma ugualmente affascinanti, ideali per chi desidera vivere un weekend al mare all’insegna della cultura, del buon cibo e del paesaggio autentico. In ognuna di queste regioni, la costa si fa racconto: promontori calcarei, acque cristalline, borghi arroccati e spiagge selvagge convivono in perfetta armonia.

Sicilia: tra archeologia, natura e ospitalità

La Sicilia nord-orientale, in particolare la zona di Tindari, offre un connubio straordinario di paesaggio, archeologia e tradizione religiosa. Fondata dai Greci nel IV secolo a.C., l'antica Tyndaris conserva ancora oggi il suo teatro ellenistico e l'imponente santuario dedicato alla Madonna Nera. Da qui si domina l'Area Marina Protetta dei laghetti di Marinello, un ecosistema lagunare unico, modellato dal vento e dalle maree.

Calabria: Tropea e Capo Vaticano, la bellezza spettacolare

Tropea è considerata una delle perle della costa calabrese. Si trova nella celebre costa degli dei , lungo il tratto tirrenico della provincia di Vibo Valentia. Il borgo, affacciato su un balcone naturale con vista sull’Isola di Stromboli, incanta con la sua architettura settecentesca, i vicoli pieni di vita e il Santuario di Santa Maria dell’Isola, arroccato su uno sperone di roccia. Le spiagge sottostanti sono caratterizzate da sabbia chiara e fondali perfetti per immersioni. A pochi chilometri, Capo Vaticano si distingue per il suo promontorio granitico a picco sul mare e per baie come Grotticelle, considerate tra le più belle d’Italia. Secondo il portale “Turismo.it”, la zona ha registrato una crescita di presenze turistiche del +12% rispetto all’anno precedente, complice un’offerta ricettiva in espansione e il ritorno di un turismo esperienziale, incentrato su enogastronomia e attività outdoor.

Puglia: Polignano a Mare e Salento, fascino controcorrente

La costa pugliese è un mosaico che alterna scogliere bianche a sabbie dorate, dove storia e modernità dialogano in modo armonico. Polignano a Mare, nota per aver dato i natali a Domenico Modugno, è celebre per le sue terrazze panoramiche e per le grotte marine che si aprono sotto il centro storico. La città ospita eventi artistici, festival musicali e rassegne letterarie che arricchiscono l’esperienza del viaggiatore curioso e colto. Proseguendo verso sud, il Salento regala litorali variegati, dai lidi dorati di Torre dell’Orso alle scogliere di Santa Maria di Leuca. Porto Selvaggio, riserva naturale protetta, è il luogo ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata. Qui, tra muretti a secco e fichi d’India, si nasconde un’anima autentica che affascina e sorprende, soprattutto nel fine settimana, quando il ritmo rallenta e si riscopre il piacere del silenzio.