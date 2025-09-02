Il tuo prossimo weekend al mare? Idee tra Calabria, Puglia e Sicilia

Il Sud Italia propone una varietà di destinazioni costiere in grado di coniugare il fascino mediterraneo con un’offerta turistica sempre più attenta a qualità, sostenibilità e identità territoriale. Calabria, Puglia e Sicilia rappresentano tre scenari distinti ma ugualmente affascinanti, ideali per chi desidera vivere un weekend al mare all’insegna della cultura, del buon cibo e del paesaggio autentico. In ognuna di queste regioni, la costa si fa racconto: promontori calcarei, acque cristalline, borghi arroccati e spiagge selvagge convivono in perfetta armonia.
Sicilia: tra archeologia, natura e ospitalità
La Sicilia nord-orientale, in particolare la zona di Tindari, offre un connubio straordinario di paesaggio, archeologia e tradizione religiosa. Fondata dai Greci nel IV secolo a.C., l’antica Tyndaris conserva ancora oggi il suo teatro ellenistico e l’imponente santuario dedicato alla Madonna Nera. Da qui si domina l’Area Marina Protetta dei laghetti di Marinello, un ecosistema lagunare unico, modellato dal vento e dalle maree. A rendere ancora più interessante un soggiorno in questa zona è la presenza di strutture ricettive di alto livello che uniscono comfort e immersione culturale. Tra queste, sono molto interessanti le proposte di intrattenimento al VOI Baia di Tindari, con un programma pensato per famiglie, coppie e gruppi, con attività sportive, spettacoli serali e animazione di qualità. Il resort, immerso in una pineta a due passi dal mare, rappresenta un perfetto punto di partenza per esplorare l’area e concedersi anche momenti di relax e svago.
Calabria: Tropea e Capo Vaticano, la bellezza spettacolare
Tropea è considerata una delle perle della costa calabrese. Si trova nella celebre costa degli dei, lungo il tratto tirrenico della provincia di Vibo Valentia. Il borgo, affacciato su un balcone naturale con vista sull’Isola di Stromboli, incanta con la sua architettura settecentesca, i vicoli pieni di vita e il Santuario di Santa Maria dell’Isola, arroccato su uno sperone di roccia. Le spiagge sottostanti sono caratterizzate da sabbia chiara e fondali perfetti per immersioni. A pochi chilometri, Capo Vaticano si distingue per il suo promontorio granitico a picco sul mare e per baie come Grotticelle, considerate tra le più belle d’Italia. Secondo il portale “Turismo.it”, la zona ha registrato una crescita di presenze turistiche del +12% rispetto all’anno precedente, complice un’offerta ricettiva in espansione e il ritorno di un turismo esperienziale, incentrato su enogastronomia e attività outdoor.
Puglia: Polignano a Mare e Salento, fascino controcorrente
La costa pugliese è un mosaico che alterna scogliere bianche a sabbie dorate, dove storia e modernità dialogano in modo armonico. Polignano a Mare, nota per aver dato i natali a Domenico Modugno, è celebre per le sue terrazze panoramiche e per le grotte marine che si aprono sotto il centro storico. La città ospita eventi artistici, festival musicali e rassegne letterarie che arricchiscono l’esperienza del viaggiatore curioso e colto. Proseguendo verso sud, il Salento regala litorali variegati, dai lidi dorati di Torre dell’Orso alle scogliere di Santa Maria di Leuca. Porto Selvaggio, riserva naturale protetta, è il luogo ideale per chi desidera immergersi nella natura incontaminata. Qui, tra muretti a secco e fichi d’India, si nasconde un’anima autentica che affascina e sorprende, soprattutto nel fine settimana, quando il ritmo rallenta e si riscopre il piacere del silenzio.
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845