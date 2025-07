Enogastronomia, 3.7 mln dalla Regione per promuovere le eccellenze lombarde

La Regione Lombardia finanzia con 3,7 mln di euro 20 progetti destinati alla promozione dei prodotti agroalimentari a marchio di qualità. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando gli esiti del bando SRG10, nell’ambito dello Sviluppo Rurale 2023-2027.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore Beduschi -, ha investito solo nel 2025 più di 15 milioni per la promozione delle sue eccellenze riconosciute a livello nazionale ed europeo. Con nomi simbolo della qualità italiana. In questo caso, sosteniamo consorzi e associazioni che rappresentano il meglio dell’agroalimentare lombardo. Con l’obiettivo di ampliare la visibilità delle nostre eccellenze sui mercati italiani ed esteri”.

Tra i beneficiari, dei progetti, che nel complesso valgono 5,3 milioni, compaiono alcuni dei nomi più autorevoli del panorama enogastronomico regionale. Sono dai grandi formaggi Dop come Grana Padano, Gorgonzola, Taleggio, Quartirolo Lombardo e Salva Cremasco, Strachitunt. E ancora Formai de Mut dell’alta Val Brembana, Provolone Valpadana, Bitto e Valtellina Casera. Salumi come la Bresaola della Valtellina IGP e il Salame Cacciatore DOP, fino a eccellenze come il Melone Mantovano IGP e l’Olio DOP del Garda.

Rilevante anche la presenza dei consorzi vitivinicoli, con l’adesione di realtà che rappresentano territori simbolo della viticoltura regionale. Tra questi Franciacorta, Oltrepò Pavese, Lugana, Valtellina, Valcalepio, Valtenesi e Vini Mantovani. Ma anche Bresciani, e con Ascovilo, l’associazione dei Consorzi dei Vini Lombardi.

I contributi serviranno a finanziare campagne di informazione e promozione, partecipazione a fiere di settore, eventi territoriali, materiali pubblicitari, oltre ad azioni di comunicazione rivolte a consumatori, operatori, giornalisti e tecnici. Saranno valorizzati anche i temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza alimentare e del benessere animale, elementi che concorrono alla reputazione dei marchi di qualità europei.

“Dai formaggi ai vini, passando per salumi, olio e frutta a marchio Igp e Dop – conclude Beduschi – i prodotti lombardi si distinguono per autenticità e legame con il territorio. Sostenere chi li promuove significa investire in valore aggiunto per il nostro sistema agricolo e per tutta l’economia regionale”.