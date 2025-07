Teatro Arcimboldi 2025/2026: la nuova stagione teatrale

Nel tempo in cui gli algoritmi imparano a parlare, noi torniamo a sentire. Nel mondo in cui le macchine elaborano risposte, noi scegliamo le domande. Nell’era in cui tutto si accelera, il teatro resta. Resiste. Respira.

Perché il teatro è la nostra intelligenza naturale. È l’intelligenza del corpo che si muove nello spazio, del volto che rivela emozioni prima ancora delle parole. È la memoria profonda dell’umanità, il primo specchio che ci siamo costruiti per capirci. Arcimboldi è rito, comunità, conflitto e riconciliazione. È intelligenza empatica, quella che ci fa soffrire, ridere e cambiare insieme.

È mente che si apre, ma anche cuore che batte, senza schermo, senza filtro, senza interruzioni. Oggi, in un mondo dove tutto si replica e si simula, la nuova stagione del Teatro Arcimboldi vuole essere irripetibile. Viva. Necessaria.

È un atto umano, un gesto di verità, e per questo profondamente e naturalmente… intelligente.

Tutto questo prende forma nella programmazione 2025/2026 del TAM, che intreccia grande spettacolo, mostre, esperienze immersive e innovazione tecnologica per accendere storie inedite, sollevare nuove domande e riscoprire, insieme, un’intelligenza che abita il tempo: radicata nel passato, consapevole del presente, proiettata verso il futuro.

Una stagione teatrale resa possibile dal sostegno di BCC Milano, partner di visioni e di valori. La collaborazione nasce dalla condivisione di principi profondi: inclusione, sostenibilità e cooperazione. Insieme, TAM e BCC Milano danno voce a una “Sinfonia di Valori”, dove cultura e finanza si incontrano sul territorio per generare impatto, appartenenza e bellezza.

Il cartellone della stagione teatrale 2025/2026 presentato oggi da Show Bees, alla guida degli Arcimboldi per la sua sesta stagione, nasce dall’ascolto del pubblico che anche quest’anno ha riempito di applausi ed emozioni i nostri spazi. Lo ha fatto con oltre 433.000 persone, durante una stagione che è stata un’avventura collettiva. Con 99 eventi, 261 alzate di sipario, di cui 116 sold out, il TAM ha confermato il suo ruolo di cuore pulsante e crocevia di linguaggi della scena culturale milanese. Oltre l’80% del pubblico proviene dalla Lombardia, con la percentuale più alta registrata nella provincia di Milano (44%). Il pubblico si caratterizza per un’età giovane: la fascia 25-34 anni costituisce il 28% del totale, seguita dalla fascia 45-54 anni (20%) e da quella 35-44 anni (18%). Si rileva inoltre una crescita costante del pubblico proveniente dalle altre regioni italiane e, in particolare, dall’estero, che quest’anno ha rappresentato il 17,23% del totale, con presenze significative dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia.

A questi numeri si sommano i traguardi delle grandi esperienze immersive realizzate al di fuori di Arcimboldi: la mostra Tim Burton’s Labyrinth, che ha trasportato più di 175.000 visitatori nell’universo onirico del genio cinematografico (di cui oltre 24.000 famiglie) e il successo straordinario del Cirque du Soleil, che ha portato oltre 90.000 spettatori a vivere la magia dell’iconico spettacolo Alegria – In a new light.

Anche quest’anno, il TAM è protagonista: un teatro che guarda lontano, ma resta radicato nel suo territorio. Un punto di riferimento per produzioni internazionali, che scelgono Milano e l’Arcimboldi per debuttare, raccontarsi, stupire, così come i maggiori teatri italiani con cui Arcimboldi favorisce uno scambio culturale di alto profilo, promuovendo la circuitazione di produzioni d’eccellenza.

Attorno al TAM cresce una rete di alleanze che va oltre la scena. Perché costruire cultura oggi significa anche interrogarsi su come viverla, diffonderla, condividerla. Per questo, intraprendiamo un percorso di trasformazione profonda che coinvolge ogni aspetto dell’esperienza teatrale: dall’accoglienza al servizio, dall’accessibilità alla sostenibilità, fino al modo stesso in cui lo spettatore entra in relazione con lo spazio e con l’opera.

La nostra attività è alimentata da un dialogo costante con università, enti di ricerca e istituzioni come il Gruppo 24 Ore, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Bari – con cui è attivo un progetto di sperimentazione in realtà virtuale – il Politecnico di Milano, il Distretto Bicocca, il Centro Sperimentale di Cinematografia e BAM – Biblioteca degli Alberi Milano.

Accanto a queste alleanze culturali, si conferma il sostegno di importanti partner del mondo industriale e creativo che condividono i nostri valori e contribuiscono concretamente allo sviluppo delle nostre attività: Ricola, Laufen, FLOS, ATM, Divani & Divani by Natuzzi.

Grazie alla visione e al supporto di NEXI, partner d’eccellenza nell’innovazione digitale, il TAM si conferma per altre due stagioni il primo teatro completamente cashless d’Italia. In questo spazio che guarda al domani, l’esperienza teatrale si conferma semplice e sicura: dai biglietti, al guardaroba, al bar, ogni acquisto avverrà esclusivamente in digitale. Questa solida alleanza nasce da una visione comune: rendere la cultura più accessibile, veloce ed ecosostenibile. “Il rinnovo della partnership tra Nexi e Teatro Arcimboldi Milano, che continuerà ad accettare esclusivamente pagamenti digitali grazie alla nostra infrastruttura tecnologica, è frutto della comune volontà di garantire ai cittadini servizi evoluti che puntano su sicurezza, trasparenza, velocità – dichiara Filippo Signoretti, Merchant Solutions Director di Nexi – Affiancare il più grande teatro italiano nel proprio percorso di trasformazione del business, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione perché testimonia la nostra capacità di rendere l’esperienza di acquisto più semplice e più comoda per Pubbliche Amministrazioni, cittadini e imprese. Inoltre, dimostra ancora una volta come i pagamenti digitali siano un asset sempre più indispensabile per la digitalizzazione del Paese”. Una tecnologia che non sostituisce, ma accompagna, che non filtra, ma facilita, che non isola, ma che diventa un ponte tra lingue, culture e persone.

A partire da questa stagione, grazie alla consolidata collaborazione con dilium, nasce una nuova sezione dell’ARcimboldi APP che introduce un sistema di sottotitolazione multilingua per gli spettacoli a seconda delle necessità dell’utente: non solo per i titoli in lingua originale con la traduzione italiana, ma anche per estendere al pubblico internazionale, sempre più presente a Milano e nel nostro teatro, la possibilità di vedere gli spettacoli in lingua italiana. Un’interfaccia intuitiva, integrata e accessibile direttamente dallo smartphone, pensata per abbattere barriere linguistiche e rendere ogni esperienza più immersiva e accessibile per tutti, ivi incluso il pubblico con deficit uditivi.

Grazie alla realtà aumentata integrata nell’App, il pubblico potrà inoltre visionare le tre mostre ospitate nel foyer durante la stagione sperimentando una percezione innovativa. Alchemica, thiscover e Le città invisibili sono tre progetti firmati Alkanoids, e rappresentano il fulcro della nostra stagione di contaminazione artistica e innovazione tecnologica. Da esperienze post-digitali, che trasformano opere statiche in narrazioni animate e interattive in realtà aumentata, a omaggi visivi e sonori che uniscono analogico e digitale, fino a reinterpretazioni femminili e immersive del celebre libro di Calvino.

Un teatro fatto di luci, arte, corpi, energia ma anche di responsabilità. Da anni, TAM ha intrapreso un percorso verso una sostenibilità vera, fatta di scelte misurabili e impegno costante, certificati dal Bilancio di Sostenibilità. Non un’etichetta da esibire, ma un processo concreto che coinvolge ogni aspetto della vita del teatro: ambientale, sociale, umano. L’ambizioso progetto, il cui sviluppo è iniziato nel 2022 insieme al nostro Sustainability Manager Daniele Barbone e ai professionisti di BPSEC e ImprontaZero®, punta a rendere l’edificio teatrale più efficiente, più consapevole, più vivo. Nasce così un impianto fotovoltaico all’avanguardia, nuovo strumento per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici di TAM. Un intervento tecnico e culturale allo stesso tempo, che cambia le fondamenta energetiche del teatro per renderlo non solo più sostenibile, ma più giusto. Un tetto che cattura la luce del sole. Un sistema che regola l’aria secondo il respiro del pubblico. Un nuovo modo di accendere la scena.

Il Teatro Arcimboldi non è solo uno spazio dedicato allo spettacolo, ma anche un centro vitale per la formazione e le residenze artistiche. Al suo interno operano due istituzioni di formazione di eccellenza: l’Accademia Ucraina di Balletto, che coltiva giovani talenti nella danza, e STM – Scuola del Teatro Musicale, ente di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché polo di produzione teatrale. Queste realtà contribuiscono a creare un ambiente dinamico e stimolante, dove le nuove generazioni possono crescere e prepararsi con responsabilità e competenza al futuro professionale nel mondo dello spettacolo.

Accanto ai progetti dedicati alle scuole, si rinnova anche quest’anno la residenza artistica di OFI Orchestra Filarmonica italiana. Un’unione naturale, dove la vocazione trasversale e multidisciplinare del TAM incontra la versatilità di OFI, impegnata non solo nell’ambito sinfonico e lirico, ma anche in progetti che spaziano tra rock sinfonico, cantautorato italiano, progressive internazionale e jazz. Da questa sinergia si consolida ogni anno la rassegna Live in the Lobby, ormai alla sua terza edizione, che trasforma il foyer del teatro in una suggestiva sala da concerto, offrendo al pubblico un’esperienza ravvicinata e coinvolgente. Ogni appuntamento domenicale è un nuovo capitolo, fatto di storie, emozioni e musica, per accompagnare gli spettatori in un viaggio unico che parla al cuore attraverso il linguaggio universale della musica. A questi appuntamenti si aggiunge un concerto speciale con protagonisti due nomi di spicco del panorama jazzistico italiano: Elena Andreoli Sextet e Paolo Tomelleri.

Il cuore pulsante del Teatro Arcimboldi dà vita a uno spazio che incarna l’intelligenza naturale del teatro: dall’autunno 2025 nasce la nuova sala teatrale da 98 posti, situata al 4° piano del teatro. STM Studio è pensato per accogliere le nuove generazioni, la ricerca teatrale e la 8 drammaturgia contemporanea, dove innovazione digitale e sensibilità artistica si incontrano in modo armonico e naturale. STM Studio è uno spazio “phone-free”, una mind-full zone dove disconnettersi dal digitale per riconnettersi all’arte e agli altri e dove l’arte non si racconta, si vive. Il progetto, sostenuto da STM – Scuola del Teatro Musicale con Show Bees e i fondi PNRR, è un esempio di innovazione culturale e rigenerazione urbana.

Al centro di tutto, come sempre, c’è il cartellone artistico. È lì che si rivela la nostra identità più profonda, che si sviluppa l’intera attività del Teatro Arcimboldi. È attraverso la programmazione che la nostra visione prende forma e con la stagione 2025/2026 riaffermiamo questo impegno sotto il segno dell’Intelligenza Naturale, un concetto che riflette la nostra visione di cultura come equilibrio tra creatività e consapevolezza, talento e sensibilità, intuizione e pensiero critico. Dalle prime esclusive ai grandi ritorni, dai musical internazionali alla danza, dal teatro di parola alla musica dal vivo, ogni evento è scelto per offrire un’esperienza artistica memorabile. La stagione teatrale si apre nel segno della grande musica internazionale con l’atteso concerto di Steve Hackett, per poi proseguire con un cartellone d’eccezione che accoglie artisti di fama mondiale come Sigur Rós, Holly Johnson dei mitici Frankie Goes To Hollywood, Diana Krall, David Byrne, la regina del burlesque Dita Von Teese e il concerto gospel natalizio dei Dream Gospel Choir. Accanto a queste star globali, saliranno sul palco del TAM anche grandi nomi della musica italiana: da nomi storici come Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Paolo Jannacci, a voci contemporanee come Rkomi, Serena Brancale, Shablo. La programmazione sarà arricchita anche da grandi omaggi musicali con orchestra, appuntamenti imperdibili che celebrano repertori indimenticabili della storia del cinema e della musica: Morricone Film History, porterà sul palco le colonne sonore leggendarie del Maestro Ennio Morricone, Tra sogni e desideri con Diana Del Bufalo interpreterà le più amate canzoni Disney e il cine-concerto Harry Potter e i Doni della Morte offrirà un’esperienza immersiva e spettacolare, dove le immagini del film prenderanno vita accompagnate dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora. Per una stagione che invita a pensare, a sentire, a interrogarsi, TAM presenta una serie di appuntamenti che uniscono riflessione, attualità, emozione e narrazione e propone incontri intensi e coinvolgenti con alcune delle voci più autorevoli e apprezzate del panorama italiano contemporaneo come Gianluca Gotto, Valerio Mastandrea, Federico Buffa, Marco Travaglio, Pablo Trincia e Stefano Nazzi, che direttamente dal successo del podcast “Indagini”, diventa un’esperienza teatrale avvincente, combinando true crime, racconto giornalistico e tensione narrativa. Massimo Recalcati, Paolo Crepet e Umberto Galimberti saranno protagonisti di vere e proprie lectio magistralis, capaci di fondere pensiero ed emozione in nuovi atti teatrali densi e coinvolgenti. I loro spettacoli, attesi e sempre partecipati, esploreranno le grandi domande dell’esistenza, della psiche e del vivere contemporaneo. A questi si affianca una nuova generazione di artisti provenienti dal mondo del web e dei social media, che al TAM trovano un palcoscenico ideale per trasformare il linguaggio digitale in eventi dal vivo: AWED, Dose e Dadda tornano con Esperienze DM, uno show esplosivo fatto di improvvisazione e storie vere, mentre dall’America Latina arrivano i fenomenali Hablando Huevadas e Gio Evan, che con la sua poetica contemporanea, trasforma la parola in emozione pura. Per i più piccoli (e non solo), arriva Carolina con Un Magico Natale, uno spettacolo musicale fatto di sogni e sorrisi. All’insegna della comicità e della stand up comedy, a portare il sorriso sul palco ci saranno Alessandro Cattelan, Giorgio Panariello e Alessandro Siani mentre il Capodanno sarà affidato all’irresistibile energia di Max Angioni. Non mancherà una serata con gli storici interpreti della comicità romagnola con Cevoli, Giacobazzi, Pizzocchi e Vasumi. Insieme a loro, una delle nuove coppie comiche come Marta e Gianluca e nomi affermati della stand-up Comedy come Luca Ravenna, Edoardo Ferrario e Angelo Duro. A completare questa straordinaria sezione, l’attesissimo ritorno di una leggenda della comicità mondiale come Louis C.K. Accanto a nomi illustri della prosa, della comicità e dell’approfondimento, saliranno sul palco alcune tra le più celebrate produzioni internazionali, a cominciare dall’intramontabile The Rocky Horror Show, che con la sua energia cult coinvolgerà ancora una volta il pubblico milanese, con una travolgente novità: Jason Donovan nel ruolo di Fran-N-Furter. Attesissimo anche il debutto italiano, in esclusiva nazionale, del geniale e irriverente The Book of Mormon, vincitore di 9 Tony Awards®, e l’arrivo del classico senza tempo Cats, pietra miliare del musical firmata Andrew Lloyd Webber. Non mancheranno due grandi produzioni italiane come Frida – Opera Musical, con la partecipazione straordinaria di Drusilla Foer e il ritorno dell’amato Notre Dame de Paris, uno degli spettacoli musicali più visti e applauditi di sempre nel nostro paese. Il cartellone 2025 accoglie anche un’ampia offerta coreutica che valorizza sia la tradizione classica sia le nuove interpretazioni contemporanee. Tornerà TAM Ballet, la compagnia residente del teatro, con nuove produzioni tra cui La Fille Mal Gardée e Il Lago dei Cigni. Roberto Bolle and Friends tornerà ad onorarci con il suo appuntamento agli Arcimboldi, una settimana in cui la danza sarà di scena ai massimi livelli non solo sul palcoscenico, ma in tutti gli spazi del teatro, con workshop e incontri dedicati. Les Étoiles, dopo il successo del 2024, ritornerà a fare brillare il TAM con le stelle provenienti delle principali compagnie di danza del mondo. Grande attesa, infine, per le produzioni dell’Accademia Ucraina di Balletto, vera espressione artistica dell’energia e della passione della giovinezza, con due classici del repertorio: Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata. La stagione offrirà anche incursioni nel repertorio lirico e operettistico, con l’intramontabile eleganza de La Vedova Allegra, capolavoro dell’operetta, e una speciale versione di Rigoletto firmata da Opera Domani, pensata per avvicinare anche i più giovani al mondo dell’opera, grazie a un linguaggio accessibile e ad un allestimento coinvolgente. Completano il cartellone due proposte pensate per emozionare e far riflettere: Paolo Ruffini torna sul palco con Din Don Down, uno spettacolo che unisce teatro e inclusione, offrendo uno sguardo poetico e autentico sulla diversità. Serena Rossi, invece, porterà al TAM tutta la magia della sua voce e delle sue radici con un omaggio appassionato alla canzone napoletana e alla sua potenza evocativa.

Torna TAM KIDS, la rassegna pensata per i nostri piccoli frequentatori, con un programma di spettacoli per avvicinare i ragazzi al linguaggio del teatro in modo coinvolgente e creativo.

Prosegue anche l’attività itinerante del progetto TAM ON TOUR, che porta in scena in tutta Italia alcune delle produzioni italiane e internazionali più apprezzate, facendo viaggiare l’eccellenza del TAM oltre i confini del teatro.

Nella prossima stagione saranno in tournée spettacoli di grande richiamo come Sapore di Mare – Il Musical, Diego Dalla Palma con Perché no?, i cult internazionali The Rocky Horror Show e il musical Cats nella sua versione originale, lo straordinario Slava’s Snowshow con una tappa speciale al Teatro Strehler di Milano in occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, il primo spettacolo teatrale di Joe Bastianich, Money Il Bilancio di una vita, Stefano Nazzi con Indagini Live e l’eclettico Arturo Brachetti in Solo – The Legend of Quick Change. Un’ulteriore dimostrazione di come il TAM sia un punto di riferimento culturale capace di irradiarsi oltre il proprio territorio.

Accanto alla ricca programmazione in sede e in tour, la nuova stagione si arricchisce anche con gli eventi FUORI DI TAM, una serie di appuntamenti pensati per portare l’esperienza di Arcimboldi oltre i suoi spazi. Tra questi SONS Ser o No Ser alla Fabbrica del Vapore, spettacolo di teatro fisico partecipativo ispirato all’Amleto, firmato da La Fura dels Baus, compagnia catalana pioniera del teatro d’avanguardia; la straordinaria mostra internazionale Harry Potter™: The Exhibition, ospitata al The Mall in Portanuova, che ci vede al fianco di D’Alessandro e Galli nell’organizzazione, e infine lo spettacolo di uno dei comici internazionali più originali come ISMO al Teatro Carcano.

Questa è la nostra stagione.

Un invito a rallentare, a guardarsi negli occhi, a riscoprire la bellezza dell’incontro. È un teatro che non rincorre il futuro, ma lo genera. È qui che il TAM affonda le sue radici e rilancia la sua visione. In un tempo che cambia, accelerato, incerto, il teatro resta un gesto intenzionale, umano, necessario. Con questa stagione scegliamo di continuare a costruire senso, di creare connessioni autentiche, di dare spazio a ciò che è vivo. Ogni spettacolo, ogni progetto, ogni incontro è parte di un disegno più grande: un ecosistema artistico che cresce, respira, si trasforma. Perché crediamo che il teatro non sia solo ciò che accade in scena, ma tutto ciò che accade attorno. E che l’intelligenza naturale non sia un’idea da inseguire, ma una scelta quotidiana. Da eleggere, insieme.