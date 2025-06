Milano Cortina: le auto dei Giochi viaggeranno su gomme Pirelli

Pirelli rafforza il legame con gli sport invernali e diventa Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026.

L’accordo prevede la fornitura esclusiva di pneumatici invernali Pirelli per la flotta di auto fornite da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati in qualità di Automotive Premium Partner.

Per garantire la massima efficienza alla flotta del parco auto, Pirelli metterà a disposizione un servizio di assistenza in caso di foratura o necessità di riparazione in tutti i cluster dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e lungo i percorsi per raggiungere le sedi di gara.

“Essere Olympic and Paralympic partner di Milano Cortina 2026 ci consente di mettere in campo in un contesto di eccellenza i nostri prodotti invernali, segmento dove Pirelli è leader di mercato – commenta in una nota il ceo di Pirelli, Andrea Casaluci -. Equipaggiamo infatti circa il 50% delle vetture premium e prestige che montano pneumatici winter dedicati superiori ai 18”. Siamo anche orgogliosi di sostenere un evento dal grande valore sportivo che accende i riflettori di tutto il mondo sul nostro Paese”.

“Questa partnership valorizza l’eccellenza dei prodotti Pirelli e il loro contributo fondamentale al buon funzionamento dell’evento – aggiunge il ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier -. La qualità e l’innovazione che contraddistinguono la loro offerta saranno un elemento chiave per la gestione efficiente e sicura di aspetti cruciali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026”.