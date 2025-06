M2 di Milano: Cimiano, Moscova e Lanza chiuse per lavori estivi

Per i pendolari della M2 di Milano un’estate di disagi e cambiamenti! La linea “verde” della metropolitana sarà interessata da importanti lavori che potrebbero notevolmente allungare i tempi di viaggio.

Chiusura della stazione di Cimiano

A partire da sabato 7 giugno e fino a sabato 13 settembre, la stazione di Cimiano sarà chiusa. Questa chiusura è necessaria per la costruzione di un nuovo ascensore che migliorerà l’accessibilità della stazione. I treni non effettueranno la fermata a Cimiano.

Alternative di viaggio per Cimiano:

Utilizzate le stazioni vicine di Udine o Crescenzago , entrambe dotate di montascale.

o , entrambe dotate di montascale. Prendete il bus 54 . Le fermate del bus 54 sono: A Cimiano: via Don Calabria/via Pusiano. A Crescenzago: via Rizzoli/via Rubino. A Udine: via Carnia/piazzale Udine.

. Le fermate del bus 54 sono:

Sospensione del servizio tra Cadorna e Garibaldi

Da venerdì 19 luglio a domenica 7 settembre 2025, la circolazione dei treni sulla M2 sarà sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi. Questo significa che le fermate di Moscova e Lanza rimarranno chiuse per tutto il periodo.

ATM, l’azienda dei trasporti milanese, attiverà servizi sostitutivi con autobus e tram per coprire il tratto interrotto. Tuttavia, ATM consiglia vivamente ai passeggeri di valutare anche l’utilizzo delle linee M1 e M3 della metropolitana come alternative per i propri spostamenti.

Vi consigliamo di pianificare i vostri viaggi con un po’ di anticipo e di consultare i canali ufficiali di ATM per gli aggiornamenti in tempo reale.