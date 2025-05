Associazioni Taxi: proposta nuovo protocollo non risolve problema abusivi

“Le associazioni di rappresentanza del settore taxi hanno avuto l’incontro previsto presso la Prefettura di Milano con la presenza del Comune di Milano, Regione Lombardia, polizia locale e rappresentanti del settore autonoleggio. Nella riunione ci è stata presentata una nuova versione del futuro protocollo antiabusivismo nel quale, in sostanza non abbiamo ancora trovato i punti per noi imprescindibili all’aggiornamento dello stesso“.

Così una nota firmata da Unione artigiani, Tam, Federtaxi Cisal Milano, ConsulTaxi, Unica taxi Cgil, Satam, Ugl Taxi Milano, Uritaxi Milano, Taxi service Milano, Claai.

“La discussione dell’articolato – proseguono le sigle di categoria – è stata ampia ed approfondita, soffermandosi soprattutto sui punti da noi preventivamente presentati, quali l’esclusione del termine concorrenza perché fuori contesto, l’applicazione dell’articolo 5 bis della legge quadro che prevede anche il controllo dell’accesso nel territorio da parte del Comune competente e il mezzo da utilizzare tramite le telecamere preposte alla Ztl”

“Il Comune di Milano, rappresentato dall’assessore Granelli – riferiscono ancora le associazioni del settore – si è detto disponibile ad inserire nelle responsabilità in capo al Comune di Milano anche questo passaggio per noi imprescindibile, pertanto a fronte di questo elemento di novità sostanziale, il tavolo si è aggiornato, per valutare, sentita l’avvocatura del Comune di Milano, la nuova formulazione da inserire nel protocollo”.