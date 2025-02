Milano, minaccia e rapina passeggero in Centrale, De Corato “Qui non è Gotham City. Con ‘Stazioni Sicure’ i delinquenti arrestati subito”

«Ringrazio gli uomini della Polizia Ferroviaria che durante un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori in Stazione Centrale, martedì mattina hanno arrestato uno svizzero con precedenti per rapina. La Stazione Centrale, a differenza di gran parte delle altre zone di Milano, non è Gotham City, perché il Governo e lo Stato che effettuano costantemente controlli con “Stazioni Sicure” ci sono e, come leggiamo dai fatti di cronaca, molti delinquenti e criminali vengono fermati e arrestati. Questo è un chiaro ed evidente segnale che il Governo Meloni si interessa della tutela del Paese, soprattutto nei luoghi maggiormente a rischio. Tutto ciò, nelle periferie e nelle zone multietniche della città, mi riferisco soprattutto in via Padova e nella ‘Casbah’ di San Siro da quando la Sinistra governa la nostra città, avviene rarissimamente. Il capoluogo lombardo paga a caro prezzo la costante assenza della Polizia Locale anche se, nelle ultime settimane, con il nuovo Comandante Mirabelli qualche segnale incoraggiante sembrerebbe arrivare. In particolare, i milanesi e coloro i quali vivono per svariate ragioni la nostra città, pagano la totale mancanza di lungimiranza in ambito di sicurezza della maggioranza di Palazzo Marino».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.