Si sono concluse le ultime lavorazioni legate alla realizzazione del terzo binario tra Affori e Cormano, sulla linea ferroviaria Bovisa-Seveso di Ferrovienord. Dalla mattina di martedì 30 luglio – fa sapere la società – verrà ripristinata la viabilità locale attorno al nuovo sottopasso di via Oroboni mentre nel pomeriggio dello stesso giorno aprirà il nuovo parcheggio da 38 posti auto, realizzato nei pressi di via Giotto a Cormano. Dalle ore 10.30 di martedì 30 luglio verrà modificata la viabilità attorno al nuovo sottopasso di via Oroboni a Bruzzano, ripristinando l’assetto precedente all’avvio del cantiere. A ovest del sottopasso sarà aperta la svolta a senso unico da via Oroboni a via Mazzucchelli e mentre a est sarà aperta la svolta a senso unico da via Oroboni a via Pesaro. Contestualmente, verrà riattivata la fermata ATM della linea 52 in via Pesaro che, durante i lavori, era stata spostata in via Fano. Infine, verrà invertito il senso di marcia di via Fano nel tratto tra via Morlotti e via Urbino. A partire invece dalle ore 15.00 sarà aperto al pubblico il nuovo parcheggio realizzato nel comune di Cormano riqualificando un’area dismessa nei pressi di via Giotto e via Bizzozzero. Offre 38 posti auto su un fondo in calcestruzzo drenante ed è dotato di illuminazione a led, segnaletica e sistema di smaltimento acque. Il collegamento tra la nuova opera e la viabilità esistente è stato creato prolungando la via Giotto (non più a fondo cieco) a lato del parcheggio fino a raggiungere una nuova rotatoria che permette l’accesso al sottopasso di via Bizzozero. I lavori di realizzazione e posa del terzo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso sono stati realizzati da Ferrovienord per migliorare la regolarità del servizio ferroviario e per permettere l’attestamento della linea S12 (Cormano Cusano – Milano Passante – Melegnano) in servizio con l’attivazione del nuovo capolinea dal 9 giugno. L’intervento – ricorda Ferrovienord – si è svolto in otto fasi successive in modo da garantire lo spostamento in alternanza dei due binari già esistenti al fine di mantenere invariata la capacità dell’infrastruttura e garantire durante il cantiere il servizio ferroviario sulla tratta. I lavori hanno interessato anche l’adeguamento di tutta l’impiantistica ferroviaria con la sostituzione dei deviatoi presenti tra Affori e Bruzzano e tra Bruzzano e Cormano e la realizzazione della nuova linea aerea di trazione elettrica. L’opera ha comportato anche adeguamenti nelle aree adiacenti al tracciato ferroviario, con modifiche nelle vie del Reno, via Carli, via Fontanelli, oltre al consolidamento del sottopasso di via Dora Baltea. Sono stati inoltre creati percorsi ciclopedonali: il collegamento tra via Galliani e via Scherillo e il collegamento tra la stazione di Milano Bruzzano e il cimitero di Bruzzano/Brusuglio all’interno del Parco Nord. L’apertura del sottopasso di via Oroboni e la contestuale chiusura definitiva del corrispondente passaggio a livello è avvenuta il 18 aprile. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lombardia con 23.249.037,81 euro.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845