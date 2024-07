Les Misérables The Arena Musical Spectacular – Annunciato il cast che arriverà in Italia

Annunciato il cast stellare del tour europeo che arriverà per la prima volta in Italia a

Trieste – Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 7 all’11 novembre 2024

Milano – TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 14 al 24 novembre 2024

Grandi nomi del panorama internazionale come Bonnie Langford, Gavin Lee, Jac Yarrow,

Beatrice Penny-Touré, Channah Hewitt, James D. Gish e Jeremy Secomb

affiancheranno i già annunciati Killian Donnelly e Bradley Jaden.

Sono stati annunciati gli straordinari artisti che interpreteranno i ruoli principali della nuova produzione di Cameron Mackintosh LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR di Boublil e Schönberg che andrà in scena a Trieste – ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – al Politeama Rossetti (dal 7 all’11 novembre 2024) e a Milano al TAM Teatro Arcimboldi (dal 14 al 24 novembre 2024). Ulteriori interpreti del cast saranno annunciati in seguito.

Lo strepitoso cast che andrà in scena nelle tappe italiane e europee comprende artisti riconosciuti a livello internazionale, alcuni dei quali già insigniti con prestigiosi premi teatrali.

A fianco ai già annunciati Killian Donnelly nel ruolo di Jean Valjean e Bradley Jaden nel ruolo di Javert, ci saranno Bonnie Langford nel ruolo di Madame Thénardier, Gavin Lee nel ruolo di Thénardier, Jac Yarrow nel ruolo di Marius, Beatrice Penny-Touré nel ruolo di Cosette, Channah Hewitt nel ruolo di Fantine, James D. Gish nel ruolo di Enjolras e Jeremy Secomb nel ruolo del Vescovo di Digne. Tutti artisti di grande spessore che saranno alla guida di un cast e di un’orchestra di oltre 65 persone.

LES MISÉRABLES è di fatto il musical più longevo al mondo ed è stato rappresentato in 53 paesi e 439 città in tutto il mondo. Il World Tour del musical inizierà nel 2025 quando lo show entrerà nel suo 40° annodi rappresentazioni nel West End di Londra e proseguirà durante tutte le celebrazioni del 40° anniversario.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR è una versione ampliata di Les Misérables The Staged Concert, straordinario successo andato in scena per oltre 200 repliche, un vero record nel West End.

Il pubblico italiano potrà assistere a una maestosa produzione, ideata appositamente per le arene e i grandi teatri, arricchita da elementi scenici, design video integrato, costumi originali, una grande orchestra e una compagnia composta da più di 110 membri fra attori, musicisti e crew.

Lo show porta sul palco la celebre opera di Victor Hugo, un racconto avvincente fatto di sogni, amori, passione, sacrificio e redenzione. Una storia senza tempo della sopravvivenza dello spirito umano. Con una magnifica colonna sonora composta da brani iconici tra cui “I Dreamed a Dream”, “On My Own”, “Bring Him Home”, “One Day More”, questo straordinario show è indiscutibilmente uno dei musical preferiti al mondo.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULARdebutterà a Belfast a settembre 2024 ed è davvero raro che un musical sia oggetto di una cosi imponente, preziosa e accurata edizione per i grandi spazi, come accade per questa produzione di Cameron Mackintosh. Le date italiane assicureranno in più al pubblico la possibilità di apprezzarla nel contesto affascinante e appropriato di un teatro, come accadrà al Politeama Rossetti di Trieste e al TAM Teatro Arcimboldi Milano.Le date in Italia sono molto ambite e in alcune recite sono già limitati i biglietti disponibili.

LES MISÉRABLES THE ARENA MUSICAL SPECTACULAR

