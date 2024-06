Confesercenti, nuova guida per scoprire le botteghe storiche di Milano

Una guida per scoprire le botteghe storiche, nel cuore di Milano. Questa è la guida “Tesori di Quartiere”, realizzata da American Express insieme a Confesercenti Milano, impegnata nella promozione del commercio di prossimità, e curata da Touring Club Italiano.

La guida è stata presentata al terzo piano di Palazzo dell’Arengario ieri mattina, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, Luca Staglianò, Vice President & General Manager, Global Merchant & Network Services, American Express Italia e Andrea Painini, Presidente di Confesercenti Milano.

La guida si inserisce tra le iniziative Shop Small con cui American Express sostiene i piccoli negozi locali. Dedicata agli esercizi commerciali iscritti all’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Milano, in attività da almeno cinquant’anni, ne racconta la storia, i protagonisti, riporta indirizzo e caratteristiche, rivolgendosi a turisti e non solo.

La guida è divisa in quattro sezioni – City Explorer, Timeless Traveller, Lifestyle Passionate, Stylish Professional – ispirate dai creator digitali Erica Pasquetto e Nicola Fabris, conosciuti come gli Onderoaders, e Alberto Soiatti, che hanno contribuito al progetto.

“Le botteghe storiche sono un punto di riferimento per Milano: raccontano come la città, i consumi, i gusti e le abitudini dei milanesi sono cambiati nel corso del tempo. Per questo motivo, quella proposta da American Express con Confesercenti Milano è una guida non banale, perché seguendo le storie dei negozi che hanno contribuito a fare di Milano la città che è oggi, disegna itinerari di scoperta nuovi che valorizzano il centro e i quartieri”, ha commentato il sindaco durante il suo intervento. “Il senso di queste botteghe – ha continuato Sala – è l’idea della laboriosità milanese, delle famiglie che si tramandano questa volontà di continuare in un impegno per la famiglia stessa, quindi qualcosa che è veramente ambrosiano e incarna lo spirito della città. Le botteghe sono il luogo non solo del prodotto ma delle persone e della storia. Questa è anche politica, è la visione di una città che per me è fondamentale. Milano più di altre ha questa capacità di discernere il vero dal falso”.

“Le botteghe storiche rappresentano delle preziose fondamenta del patrimonio culturale italiano e sono un elemento chiave dell’economia turistica locale. In American Express sosteniamo e valorizziamo il ruolo centrale che i piccoli negozi svolgono nelle comunità. Con questa guida, speriamo di ispirare cittadini e turisti a scoprire e vivere ancora di più le nostre comunità locali e a conoscere i piccoli negozi che costituiscono la spina dorsale della nostra economia,” ha commentato Luca Staglianò, Vice President & General Manager, Global Merchant & Network Services, American Express Italia.

“Confesercenti, insieme all’Associazione Botteghe Storiche di Lombardia, tutela, e nello stesso tempo promuove, le botteghe storiche e il lavoro di intere generazioni, considerate un bene fondamentale per la comunità e un irrinunciabile presidio socioculturale. Con questa guida si potrà apprezzare la bellezza del centro di Milano anche da un inedito punto di vista, ovvero quello dei prodotti, delle storie, degli spazi ma soprattutto quello delle persone che nel tempo li hanno animati e che ancora sono lì pronti a servire il prossimo cliente,” ha dichiarato Andrea Painini, Presidente di Confesercenti Milano.

Il progetto è stato realizzato con il supporto della sezione milanese dell’associazione Botteghe Storiche di Lombardia.

