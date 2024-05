PNRR, anche in Prefettura costituita cabina coordinamento e monitoraggio

Si è tenuta ieri la riunione di insediamento di tutte le cabine di coordinamento previste per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi PNRR in ambito provinciale presso ciascuna Prefettura. La riunione è stata coordinata, in video conferenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che, per l’occasione, ha presieduto, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, Raffaele Fitto, la cabina di coordinamento costituita presso la Prefettura di Roma. Il tavolo milanese, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, che ha visto oggi la partecipazione del Sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala, del vice presidente della Regione Lombardia Marco Alparone, del vice presidente di ANCI Lombardia Giacomo Ghilardi, del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano Michele Vitale e del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Michele Pacciani, ha anche colto l’occasione per un aggiornamento che fa seguito alla prima riunione, avvenuta lo scorso 21 marzo. “E’ stata svolta una compiuta ricognizione dello stato di avanzamento dei progetti, non evidenziando, in generale, particolari criticità nella loro realizzazione nei tempi stabiliti dalla normativa, assicurando in tal modo la totale utilizzazione delle risorse economicamente assegnate – riferisce la Prefettura -. E’ stato deciso di effettuare riunioni periodiche di natura tecnica, focalizzando l’attenzione sulle singole misure e coinvolgendo i soggetti attuatori che devono ancora definire le procedure attuative, per un pronto supporto nell’individuazione delle soluzioni alle criticità emerse”. La Prefettura di Milano svolgerà un momento di sintesi per i progetti ultra provinciali e a valenza regionale e favorirà la tempestiva rappresentazione a livello centrale delle questioni di maggiore rilievo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri interessati”.

